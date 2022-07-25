Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Арсенала о целях на сезон: Я не могу думать ни о чем другом, кроме трофеев
"Гуннеры" первые по тратам в это трансферное окно
Фото: twitter.com/Arsenal
Технический директор "Арсенала" Эду Гаспар в интервью Sly Sports, помимо прочего, поделился планами на будущий сезон. "Всегда нужно думать о победах", – сказал он.
– Нам нужно продолжать улучшать команду. Над этим необходимо работать каждый год и становиться все сильнее, сильнее и сильнее. И всегда нужно думать о победах. "Арсенал" создан для того, чтобы побеждать, и поэтому всегда необходимо думать о том, как этого добиться.
– Вы рассчитываете на большее, чем место в топ-4 АПЛ?
– Да, разумеется. Надо быть реалистами, но почему бы мне не признаться, что я хочу снова побеждать? Причем как можно скорее – почему нет?
– Так какая же цель на новый сезон?
– При всем уважении, я не могу думать ни о чем другом, кроме трофеев, – сказал бразилец.
На данный момент "Арсенал" занимает первое место по тратам на трансферном рынке. "Гуннеры" купили игроков на 132 миллиона евро. Вторая "Бавария" – они потратили 117 миллионов.
Популярное сейчас
- Можете назвать ТОП-25 самых дорогих украинских футболистов? Квиз
- Это намек? Секретарь СНБО опубликовал коллаж с огромным орлом и разрушенным Крымским мостом
- Нива Т получит нового инвестора - СМИ назвали имя возможного функционера
- Лэмпард оценил действия Миколенко в товарищеском матче с Блэкпулом
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО