  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Директор Арсенала о целях на сезон: Я не могу думать ни о чем другом, кроме трофеев
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Арсенала о целях на сезон: Я не могу думать ни о чем другом, кроме трофеев

Англия
(1 голосов)

"Гуннеры" первые по тратам в это трансферное окно

Директор Арсенала о целях на сезон: Я не могу думать ни о чем другом, кроме трофеев

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

Технический директор "Арсенала" Эду Гаспар в интервью Sly Sports, помимо прочего, поделился планами на будущий сезон. "Всегда нужно думать о победах", – сказал он.

– Нам нужно продолжать улучшать команду. Над этим необходимо работать каждый год и становиться все сильнее, сильнее и сильнее. И всегда нужно думать о победах. "Арсенал" создан для того, чтобы побеждать, и поэтому всегда необходимо думать о том, как этого добиться.

– Вы рассчитываете на большее, чем место в топ-4 АПЛ?

– Да, разумеется. Надо быть реалистами, но почему бы мне не признаться, что я хочу снова побеждать? Причем как можно скорее – почему нет?

– Так какая же цель на новый сезон?

– При всем уважении, я не могу думать ни о чем другом, кроме трофеев, – сказал бразилец.

На данный момент "Арсенал" занимает первое место по тратам на трансферном рынке. "Гуннеры" купили игроков на 132 миллиона евро. Вторая "Бавария" – они потратили 117 миллионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
skysports.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде