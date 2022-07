На сайте Барселоны на несколько минут появилась футболка Кунде

На сайте магазина "Барселоны" в выпадающем списке с выбором футболки футболиста на несколько минут появилась фамилия защитника "Севильи" Кунде. "Блауграна" близка к тому, чтобы опередить "Челси" в гонке за игрока.

Сообщается, что "Барса" уже согласовала условия личного контракта с французом. Теперь они работают над официальным предложением "Севилье".

Barcelona are now getting closer to Jules Koundé. Positive contacts also in the morning, personal terms are fully agreed with Koundé - working on final bid. ???????????? #FCB



Chelsea are tired of waiting for the green light - ready to explore other options if it doesn’t arrive soon. pic.twitter.com/61eaBF8Cb7