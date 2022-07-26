Моуриньо охотится на защитников. Португалец выбирает между Байи и Загаду

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо хочет в команду Эрика Байи, сообщает Джанлука ди Марцио. Переговоры ведуться и с Дан-Акселем Загаду.

Байи был одним из первых приобретений португальца в "Манчестер Юнайтед". Тогда защитника купили из "Вильярреала" за 38 миллионов евро.

Сейчас Эрик оценивается в 6 миллионов евро.

Загаду до последнего сезона выступал за "Боруссию" Дортмунд. По завершению сезона стороны решили не продлевать контракт.