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Моуриньо охотится на защитников. Португалец выбирает между Байи и Загаду

Англия
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Моуриньо охотится на защитников. Португалец выбирает между Байи и Загаду

Фото: twitter.com/ManUtd

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Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо хочет в команду Эрика Байи, сообщает Джанлука ди Марцио. Переговоры ведуться и с Дан-Акселем Загаду.

Байи был одним из первых приобретений португальца в "Манчестер Юнайтед". Тогда защитника купили из "Вильярреала" за 38 миллионов евро.

Сейчас Эрик оценивается в 6 миллионов евро.

Загаду до последнего сезона выступал за "Боруссию" Дортмунд. По завершению сезона стороны решили не продлевать контракт.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Жозе Моуриньо Рома (Рим) Эрик Байи Дан-Аксель Загаду
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