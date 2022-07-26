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Моуриньо охотится на защитников. Португалец выбирает между Байи и Загаду
Верит в любимчика
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо хочет в команду Эрика Байи, сообщает Джанлука ди Марцио. Переговоры ведуться и с Дан-Акселем Загаду.
Байи был одним из первых приобретений португальца в "Манчестер Юнайтед". Тогда защитника купили из "Вильярреала" за 38 миллионов евро.
José #Mourinho wants @ericbailly24 at @OfficialASRoma. Talks ongoing for @ManUtd's centre-back. ???????????? #Bailly #ASRoma #MUFC— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 25, 2022
Сейчас Эрик оценивается в 6 миллионов евро.
#ASRoma, non solo #Zagadou: contatti con il @ManUtd per #Bailly????????— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 25, 2022
Загаду до последнего сезона выступал за "Боруссию" Дортмунд. По завершению сезона стороны решили не продлевать контракт.
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