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Экс-игрок донецкого Металлурга станет тренером в академии Тоттенхэма - СМИ

Англия
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Ивуариец все же останется в Англии

Экс-игрок донецкого Металлурга станет тренером в академии Тоттенхэма - СМИ

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Бывший ивуарийский полузащитник Яя Туре назначен на должность тренера клубной академии "Тоттенхэма", утверждает Sky Sports.

Именитый игрок прибыл в лагерь "шпор" еще зимой, работая в Академии для получения тренерской лицензии категории А. Теперь же лондонцы оформили с ним официальное соглашение.

Отметим, что с февраля по май 2021 года Туре был ассистентом главного тренера в донецком "Олимпике". С июня по декабрь того же года он выполнял ту же роль в грозненском "Ахмате". К слову, во время игровой карьеры выступал за донецкий "Металлург" (2003-2005 годы).

Также отмечается, что должность тренера Академии в ближайшее время получит Джермейн Дефо – бывший нападающий "Тоттенхэма".

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В статье: Яя Туре Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Sky Sports

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