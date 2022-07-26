Экс-игрок донецкого Металлурга станет тренером в академии Тоттенхэма - СМИ

Бывший ивуарийский полузащитник Яя Туре назначен на должность тренера клубной академии "Тоттенхэма", утверждает Sky Sports.

Именитый игрок прибыл в лагерь "шпор" еще зимой, работая в Академии для получения тренерской лицензии категории А. Теперь же лондонцы оформили с ним официальное соглашение.

Отметим, что с февраля по май 2021 года Туре был ассистентом главного тренера в донецком "Олимпике". С июня по декабрь того же года он выполнял ту же роль в грозненском "Ахмате". К слову, во время игровой карьеры выступал за донецкий "Металлург" (2003-2005 годы).

Также отмечается, что должность тренера Академии в ближайшее время получит Джермейн Дефо – бывший нападающий "Тоттенхэма".