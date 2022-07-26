  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бережливость мультимиллиардеров. Почему “самый богатый клуб мира” экономит на трансферах
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бережливость мультимиллиардеров. Почему “самый богатый клуб мира” экономит на трансферах

Англия
(1 голосов)

Ньюкасл предпочитает эволюцию, а не революцию 

Бережливость мультимиллиардеров. Почему “самый богатый клуб мира” экономит на трансферах

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Переход “Ньюкасла” в руки Суверенного фонда Саудовской Аравии в начале октября прошлого года назывался “черным” и “печальным” днем для футбола, но спустя десять месяцев все кажется смирились с тем фактом, что клуб Премьер-лиги принадлежит ближневосточному государству.

После смены владельцев кто-то в шутку, кто-то всерьез называл “Ньюкасл” “самым богатым клубом мира”. Но правомерно ли это утверждение? В теории – да, на практике нет. В распоряжении Суверенного фонда Саудовской Аравии активы на 620 млрд долларов – несравнимая для футбола величина, даже по сравнению с активами боссов “Пари Сен-Жермен” и “Манчестер Сити”. Но состояние владельцев как таковое не делает клуб богатым. По уровню оборота и доходов “Ньюкасл” остается середняком английской Премьер-лиги.

Покупка “Ньюкасла” Суверенным фондом Саудовской Аравии приравнивалась к таким событиям как появление в английском футболе Романа Абрамовича или Шейха Мансура. Британская финансистка Аманда Стэвли и ее муж Мехрдад Годусси, которые по поручению фонда управляют “Ньюкаслом”, говорили о планах выиграть чемпионат Англии в ближайшие пять-десять лет. Но пока перспектива чемпионства крайне отдаленна. Летом на трансферы “Ньюкасл” потратил 60 млн фунтов – это десятый показатель в чемпионате. “Ньюкасл” не может вести себя на рынке так, как это делали “Челси” и “Манчестер Сити” в первые годы с новыми владельцами. И этому есть несколько объяснений.

Финансовый фэйр-плей

До появления финансового фэйр-плей в английской Премьер-лиге в 2013 году потери “Манчестер Сити” составили около полумиллиарда фунтов. Шейх Мансур мог вкладывать деньги в состав и инфраструктуру клуба, не думая о последствиях. “В ближайшие пять лет “Ньюкасл” не сможет позволить себе такие расходы, – говорит эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр. – ФФП выступает в роли ограничителя чрезмерных трат, в ранние годы Мансура у “Сити” этого не было”.

По правилам Премьер-лиги, за три сезона убытки клуба АПЛ, которые могут быть покрыты инвестициями владельцев, не должны превышать 105 млн фунтов.

Логично, чтобы позволить себе большие расходы, нужно больше зарабатывать, но у “Ньюкасла” с этим пока проблемы. Сразу после смены владельцев “Ньюкасла” 18 клубов Премьер-лиги (“Манчестер Сити” воздержался) проголосовали за правило, запрещающее клубам АПЛ подписывать новые спонсорские контракты с компаниями, аффилированными владельцам клубов. Это правило действовало два месяца и не позволило “Ньюкаслу” получить спонсорские соглашения с саудовскими компаниями по нерыночным ценам. Ныне каждый спонсорский контракт клубов АПЛ проверяется юридическом отделом лиги на соответствие его рыночным показателям.

Бережливость мультимиллиардеров. Почему “самый богатый клуб мира” экономит на трансферах - изображение 1

По коммерческим доходам “Ньюкасл” занимает место во втором десятке АПЛ. Клубы из топ-6 получают в семь раз больше доходов от спонсоров. “Ньюкаслу” нужно развивать коммерческое направление, но этот вопрос не одного года.

Постепенное развитие

Смена владельцев в октябре произошла слишком стремительно и новое руководство клуба, лицами которого были Аманда Стэвли и Мехрдад Годусси, были некоторое время в растерянности. Каким-то образом Стив Брюс проработал еще один матч, с попыткой переманить Унаи Эмери боссы “Ньюкасла” откровенно опозорились, в конечном итоге был выбран экс-тренер “Борнмута” Эдди Хау. Зимнее трансферное окно “сороки” начали в качестве предпоследней команды лиги, и мало кто верил, что “Ньюкаслу” удастся спастись.

Стэвли, Годусси и Хау прошли в январе сквозь огонь, воду и медные трубы. Все понимали, что у “Ньюкасла” есть деньги, и все – агенты, посредники, клубы – хотели наживиться на новых богатеях. Некоторое время сообщалось, что клубы АПЛ отказываются вести дела с “Ньюкаслам”, предвкушая его возможный вылет в Чемпионшип. Но все же боссам “сорок” удалось потратить 90 млн фунтов на трансферы пяти футболистов – в Англию из “Атлетико” вернулся Киран Триппьер, у конкурента за выживание “Бернли” за отступные был подписан форвард Крис Вуд, “Брайтон” согласился отпустить “сорокам” его воспитанника, центрбека Дэна Берна, фулбек Мэтт Таргетт не захотел бороться за старт с Люкой Динем в “Астон Вилле”, главной сделкой зимы была покупка центрхава “Лиона” Бруну Гимараэша за 37.9 млн фунтов.

Это были трансферы, которые должны были сработать здесь и сейчас – “Ньюкаслу” нужно было избежать вылета. И команда Эдди Хау в итоге превзошла все ожидания, заняв в лиге 11 место.

Летом “Ньюкасл” выкупил Таргетта у “Виллы” после его успешной аренды, у вылетевшего “Бернли” был подписан вратарь Ник Поуп. И третий трансфер – 22-летний центрбек “Лилля” Свен Ботман, которого “сороки” пытались купить еще зимой.

Бережливость мультимиллиардеров. Почему “самый богатый клуб мира” экономит на трансферах - изображение 2

Эти хорошие, продуманные трансферы, но они не поражают воображение. Где же суперзвезды, где большие индивидуалисты? Неймар, от которого хочет избавиться ПСЖ?

Но именно их избегает “Ньюкасл”. И показательно, что летом “сороки” готовы были расстаться с Алланом Сен-Максименом, самым большим индивидуалистом в составе. “Ньюкасл” хочет избежать ошибок “Эвертона”, который годами без плана и стратегии подписывал полузвезд АПЛ на большие зарплаты. 500 млн фунтов были потрачены впустую – в прошлом сезоне “Эвертон” едва не вылетел.

“Ньюкасл” хочет медленного органического развития, он избегает трансферов именитых игроков 25+, которые согласны были б отправиться на Тайнсайд только ради денег. Зарплатный потолок в “Ньюкасле” составляет около 110000 фунтов, такие клубы как “Вест Хэм” и “Астон Вилла” предлагают потенциальным новичкам больше. “Ньюкасл” не хочет резко ломать структуру зарплат и видит свое будущее в развитии таких талантливых футболистов как Ботман и Гимараэш.

“Мы не должны подписывать кого-то просто так – я так не работаю. Новичок должен вписываться в структуру команды и делать ее лучше, он не должен просто хорошим игроком”, – считает Эдди Хау.

“Ньюкасл” хотел подписать еще одного форварда, но решил, что цены на Александера Исака (“Реал Сосьедад”), Муссу Диаби (“Байер”), Доминика Калверт-Льюина (“Эвертон”) и Айвена Тоуни (“Брентфорд”) ему не по зубам. Экс-форвард "Реймса" Юго Экитике выбрал ПСЖ. Поиски усиления в атаку продолжаются, но “Ньюкасл” не хочет рисковать и переплачивать. На протяжении трех последних сезонов “сороки” не продали ни одного футболиста, что также не способствует большим тратам.

Строительство фундамента

“Мы строим небоскреб, поэтому должны быть убеждены, что фундамент у нас прочный”, – написал недавно Мехрдад Годусси у себя в твиттере.

Летом “Ньюкасл” на должность спортивного директора назначал Дэна Эшворта, а гендиром – Даррена Илза.

Эшворт пользуется высокой репутацией у своих коллег и считается одним из лучших спортивных директоров в английском футболе. Ему поставлена задача работать над “всеобъемлющей спортивной стратегией, футбольным развитием и скаутингом на всех уровнях”. Это план не на один сезон.

Помимо этого, боссы “Ньюкасла” намерены вложить средства в развитие инфраструктуры, нуждаются в модернизации тренировочная база и стадион.

“Челси” выиграл чемпионат спустя два года после появления на сцене Абрамовича. Шейх Мансур привел “Сити” к чемпионству за четыре сезона. Успеет ли “Ньюкасл” справиться за восемь лет? Пока этот срок кажется чрезмерно оптимистичным.

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ньюкасл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде