Бережливость мультимиллиардеров. Почему “самый богатый клуб мира” экономит на трансферах

Переход “Ньюкасла” в руки Суверенного фонда Саудовской Аравии в начале октября прошлого года назывался “черным” и “печальным” днем для футбола , но спустя десять месяцев все кажется смирились с тем фактом, что клуб Премьер-лиги принадлежит ближневосточному государству.

После смены владельцев кто-то в шутку, кто-то всерьез называл “Ньюкасл” “самым богатым клубом мира”. Но правомерно ли это утверждение? В теории – да, на практике нет. В распоряжении Суверенного фонда Саудовской Аравии активы на 620 млрд долларов – несравнимая для футбола величина, даже по сравнению с активами боссов “Пари Сен-Жермен” и “Манчестер Сити”. Но состояние владельцев как таковое не делает клуб богатым. По уровню оборота и доходов “Ньюкасл” остается середняком английской Премьер-лиги.

Покупка “Ньюкасла” Суверенным фондом Саудовской Аравии приравнивалась к таким событиям как появление в английском футболе Романа Абрамовича или Шейха Мансура. Британская финансистка Аманда Стэвли и ее муж Мехрдад Годусси, которые по поручению фонда управляют “Ньюкаслом”, говорили о планах выиграть чемпионат Англии в ближайшие пять-десять лет. Но пока перспектива чемпионства крайне отдаленна. Летом на трансферы “Ньюкасл” потратил 60 млн фунтов – это десятый показатель в чемпионате. “Ньюкасл” не может вести себя на рынке так, как это делали “Челси” и “Манчестер Сити” в первые годы с новыми владельцами. И этому есть несколько объяснений.

Финансовый фэйр-плей

До появления финансового фэйр-плей в английской Премьер-лиге в 2013 году потери “Манчестер Сити” составили около полумиллиарда фунтов. Шейх Мансур мог вкладывать деньги в состав и инфраструктуру клуба, не думая о последствиях. “В ближайшие пять лет “Ньюкасл” не сможет позволить себе такие расходы, – говорит эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр. – ФФП выступает в роли ограничителя чрезмерных трат, в ранние годы Мансура у “Сити” этого не было”.

По правилам Премьер-лиги, за три сезона убытки клуба АПЛ, которые могут быть покрыты инвестициями владельцев, не должны превышать 105 млн фунтов.

Логично, чтобы позволить себе большие расходы, нужно больше зарабатывать, но у “Ньюкасла” с этим пока проблемы. Сразу после смены владельцев “Ньюкасла” 18 клубов Премьер-лиги (“Манчестер Сити” воздержался) проголосовали за правило, запрещающее клубам АПЛ подписывать новые спонсорские контракты с компаниями, аффилированными владельцам клубов. Это правило действовало два месяца и не позволило “Ньюкаслу” получить спонсорские соглашения с саудовскими компаниями по нерыночным ценам. Ныне каждый спонсорский контракт клубов АПЛ проверяется юридическом отделом лиги на соответствие его рыночным показателям.

По коммерческим доходам “Ньюкасл” занимает место во втором десятке АПЛ. Клубы из топ-6 получают в семь раз больше доходов от спонсоров. “Ньюкаслу” нужно развивать коммерческое направление, но этот вопрос не одного года.

Постепенное развитие

Смена владельцев в октябре произошла слишком стремительно и новое руководство клуба, лицами которого были Аманда Стэвли и Мехрдад Годусси, были некоторое время в растерянности. Каким-то образом Стив Брюс проработал еще один матч, с попыткой переманить Унаи Эмери боссы “Ньюкасла” откровенно опозорились, в конечном итоге был выбран экс-тренер “Борнмута” Эдди Хау. Зимнее трансферное окно “сороки” начали в качестве предпоследней команды лиги, и мало кто верил, что “Ньюкаслу” удастся спастись.

Стэвли, Годусси и Хау прошли в январе сквозь огонь, воду и медные трубы. Все понимали, что у “Ньюкасла” есть деньги, и все – агенты, посредники, клубы – хотели наживиться на новых богатеях. Некоторое время сообщалось, что клубы АПЛ отказываются вести дела с “Ньюкаслам”, предвкушая его возможный вылет в Чемпионшип. Но все же боссам “сорок” удалось потратить 90 млн фунтов на трансферы пяти футболистов – в Англию из “Атлетико” вернулся Киран Триппьер, у конкурента за выживание “Бернли” за отступные был подписан форвард Крис Вуд, “Брайтон” согласился отпустить “сорокам” его воспитанника, центрбека Дэна Берна, фулбек Мэтт Таргетт не захотел бороться за старт с Люкой Динем в “Астон Вилле”, главной сделкой зимы была покупка центрхава “Лиона” Бруну Гимараэша за 37.9 млн фунтов.

Это были трансферы, которые должны были сработать здесь и сейчас – “Ньюкаслу” нужно было избежать вылета. И команда Эдди Хау в итоге превзошла все ожидания, заняв в лиге 11 место.

Летом “Ньюкасл” выкупил Таргетта у “Виллы” после его успешной аренды, у вылетевшего “Бернли” был подписан вратарь Ник Поуп. И третий трансфер – 22-летний центрбек “Лилля” Свен Ботман, которого “сороки” пытались купить еще зимой.

Эти хорошие, продуманные трансферы, но они не поражают воображение. Где же суперзвезды, где большие индивидуалисты? Неймар, от которого хочет избавиться ПСЖ?

Но именно их избегает “Ньюкасл”. И показательно, что летом “сороки” готовы были расстаться с Алланом Сен-Максименом, самым большим индивидуалистом в составе. “Ньюкасл” хочет избежать ошибок “Эвертона”, который годами без плана и стратегии подписывал полузвезд АПЛ на большие зарплаты. 500 млн фунтов были потрачены впустую – в прошлом сезоне “Эвертон” едва не вылетел.

“Ньюкасл” хочет медленного органического развития, он избегает трансферов именитых игроков 25+, которые согласны были б отправиться на Тайнсайд только ради денег. Зарплатный потолок в “Ньюкасле” составляет около 110000 фунтов, такие клубы как “Вест Хэм” и “Астон Вилла” предлагают потенциальным новичкам больше. “Ньюкасл” не хочет резко ломать структуру зарплат и видит свое будущее в развитии таких талантливых футболистов как Ботман и Гимараэш.

“Мы не должны подписывать кого-то просто так – я так не работаю. Новичок должен вписываться в структуру команды и делать ее лучше, он не должен просто хорошим игроком”, – считает Эдди Хау.

“Ньюкасл” хотел подписать еще одного форварда, но решил, что цены на Александера Исака (“Реал Сосьедад”), Муссу Диаби (“Байер”), Доминика Калверт-Льюина (“Эвертон”) и Айвена Тоуни (“Брентфорд”) ему не по зубам. Экс-форвард "Реймса" Юго Экитике выбрал ПСЖ. Поиски усиления в атаку продолжаются, но “Ньюкасл” не хочет рисковать и переплачивать. На протяжении трех последних сезонов “сороки” не продали ни одного футболиста, что также не способствует большим тратам.

Строительство фундамента

“Мы строим небоскреб, поэтому должны быть убеждены, что фундамент у нас прочный”, – написал недавно Мехрдад Годусси у себя в твиттере.

Летом “Ньюкасл” на должность спортивного директора назначал Дэна Эшворта, а гендиром – Даррена Илза.

Эшворт пользуется высокой репутацией у своих коллег и считается одним из лучших спортивных директоров в английском футболе. Ему поставлена задача работать над “всеобъемлющей спортивной стратегией, футбольным развитием и скаутингом на всех уровнях”. Это план не на один сезон.

Помимо этого, боссы “Ньюкасла” намерены вложить средства в развитие инфраструктуры, нуждаются в модернизации тренировочная база и стадион.

“Челси” выиграл чемпионат спустя два года после появления на сцене Абрамовича. Шейх Мансур привел “Сити” к чемпионству за четыре сезона. Успеет ли “Ньюкасл” справиться за восемь лет? Пока этот срок кажется чрезмерно оптимистичным.

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