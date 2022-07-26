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Романо: В Баварии считают Кейна новым Левандовским. Единственная проблема – Тоттенхэм

Англия
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И правда тяжело поверить, что его могут отпустить

Романо: В Баварии считают Кейна новым Левандовским. Единственная проблема – Тоттенхэм

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что в "Баварии" видят в нападающем "Тоттенхэма" Харри Кейне видят замену ушедшему Роберту Левандовскому.

"Мне сказали, что руководство "Баварии" и Юлиан Нагельсманн считают Харри Кейна идеальным игроком для стиля "Баварии" и футбола Бундеслиги. Они убеждены, что Кейн может стать кем-то вроде нового Левандовского для "Баварии", но есть проблема под названием "Тоттенхэм".

"Тоттенхэм" не намерен отпускать Кейна. Этим летом это действительно невозможно, но и в будущем "шпоры" хотят предложить Кейну новый контракт, чтобы предотвратить попытку "Баварии" следующим летом", – приводит его слова Bayern & Germany.

Текущее соглашение 28-летнего англичанина с "Тоттенхэмом" истекает летом 2024 года.

Напомним, что Кейн хотел покинуть "Тоттенхэм" прошлым летом, чтобы перейти в "Ман Сити". "Шпоры" не отпустили игрока, несмотря на предложение свыше 100 миллионов фунтов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн Фабрицио Романо
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