Романо: В Баварии считают Кейна новым Левандовским. Единственная проблема – Тоттенхэм

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что в "Баварии" видят в нападающем "Тоттенхэма" Харри Кейне видят замену ушедшему Роберту Левандовскому.

"Мне сказали, что руководство "Баварии" и Юлиан Нагельсманн считают Харри Кейна идеальным игроком для стиля "Баварии" и футбола Бундеслиги. Они убеждены, что Кейн может стать кем-то вроде нового Левандовского для "Баварии", но есть проблема под названием "Тоттенхэм".

"Тоттенхэм" не намерен отпускать Кейна. Этим летом это действительно невозможно, но и в будущем "шпоры" хотят предложить Кейну новый контракт, чтобы предотвратить попытку "Баварии" следующим летом", – приводит его слова Bayern & Germany.