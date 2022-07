Романо: В Баварии считают Кейна новым Левандовским. Единственная проблема – Тоттенхэм

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что в "Баварии" видят в нападающем "Тоттенхэма" Харри Кейне видят замену ушедшему Роберту Левандовскому.

Текущее соглашение 28-летнего англичанина с "Тоттенхэмом" истекает летом 2024 года.

- @FabrizioRomano: "I'm told that Bayern board and Julian Nagelsmann consider Harry Kane as the perfect player for Bayern's style and Bundesliga football. They are convinced Kane could be a kind of new Lewandowski for Bayern, but there's a problem called Tottenham" pic.twitter.com/Is2yPF6GBC