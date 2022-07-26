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Барселона чувствует себя уверенно в переговорах по Кунде

Англия
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"Челси" снова не удел?

Барселона чувствует себя уверенно в переговорах по Кунде

Фото: twitter.com/SevillaFC

Новина українською

"Барселона" общается с "Севильей" по поводу защитника Жюля Кунде, сообщает Фабрицио Романо. Каталонцы чувствуют себя уверенно по поводу перспектив переговоров.

Ранее футболка игрока появилась на несколько минут для заказа на сайте "Барселоны".

Тем не менее, на прошлой неделе журналисты сообщали, что в гонке за футболиста выиграл именно "Челси". Тогда "Севилью" якобы устроило предложение "синих" в 55 миллионов фунтов.

Также сообщалось, что "Барселона" попросила игрока игнорировать переговоры по контракту с "Челси", чтобы позволить себе подписать игрока, не перебивая 55 миллионов фунтов.

Отмечается, что игрок согласовал условия контракта с "Барселоной".

Напомним, что "Челси" уже пытался подписать Кунде прошлым летом. Тогда "Севилья" не отпустила фуллбека.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Севилья Жюль Кунде
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