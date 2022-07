Барселона чувствует себя уверенно в переговорах по Кунде

"Барселона" общается с "Севильей" по поводу защитника Жюля Кунде, сообщает Фабрицио Романо. Каталонцы чувствуют себя уверенно по поводу перспектив переговоров.

Ранее футболка игрока появилась на несколько минут для заказа на сайте "Барселоны".

Тем не менее, на прошлой неделе журналисты сообщали, что в гонке за футболиста выиграл именно "Челси". Тогда "Севилью" якобы устроило предложение "синих" в 55 миллионов фунтов.

Также сообщалось, что "Барселона" попросила игрока игнорировать переговоры по контракту с "Челси", чтобы позволить себе подписать игрока, не перебивая 55 миллионов фунтов.

Barcelona are in direct contact with Sevilla for Jules Koundé. Talks are ongoing. Barça, also today feeling increasingly confident - trying to reach full agreement soon. ???????????? #FCB



Personal terms agreement with Jules Koundé is done and sealed, he’s waiting for the clubs. pic.twitter.com/4jHN7keyYk