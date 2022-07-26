  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Принял участие в голевой атаке. Ярмолюк дебютировал за взрослую команду Брентфорда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Принял участие в голевой атаке. Ярмолюк дебютировал за взрослую команду Брентфорда

Англия
(2 голосов)

Неплохо

Принял участие в голевой атаке. Ярмолюк дебютировал за взрослую команду Брентфорда

Фото: BrentfordFC

UA-Футбол
Новина українською

В товарищеском матче английский "Брентфорд" обыграл "Брайтон".

Для украинца Егора Ярмолюка этот матч стал дебютным за взрослую команду. Он вышел на 62-й минуте и поучаствовал в голевой атаке - именно перехват украинца послужил началом выпада, который завершился голом Тони.

Напомним, что 18-летний украинец подписал с "Брентфордом" трехлетний контракт.

Читайте такжеЯрмолюк счастлив в Брентфорде и надеется сыграть за сборную Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брентфорд Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде