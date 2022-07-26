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Принял участие в голевой атаке. Ярмолюк дебютировал за взрослую команду Брентфорда
Неплохо
Фото: BrentfordFC
В товарищеском матче английский "Брентфорд" обыграл "Брайтон".
Для украинца Егора Ярмолюка этот матч стал дебютным за взрослую команду. Он вышел на 62-й минуте и поучаствовал в голевой атаке - именно перехват украинца послужил началом выпада, который завершился голом Тони.
GOOOOOOOOOOOOOOOAL— Brentford FC (@BrentfordFC) July 26, 2022
Yarmoliuk intercepts Scherpen's clearance, Dervişoğlu squares the loose ball to @ivantoney24 and he makes no mistake from eight yards
???? 0-1 ????#BrentfordFC pic.twitter.com/vXrhEpLrLr
Напомним, что 18-летний украинец подписал с "Брентфордом" трехлетний контракт.
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