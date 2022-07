Принял участие в голевой атаке. Ярмолюк дебютировал за взрослую команду Брентфорда

В товарищеском матче английский "Брентфорд" обыграл "Брайтон".

Для украинца Егора Ярмолюка этот матч стал дебютным за взрослую команду. Он вышел на 62-й минуте и поучаствовал в голевой атаке - именно перехват украинца послужил началом выпада, который завершился голом Тони.

Yarmoliuk intercepts Scherpen's clearance, Dervişoğlu squares the loose ball to @ivantoney24 and he makes no mistake from eight yards



