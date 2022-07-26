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СМИ: Мендеш попросил МЮ продлить Роналду... чтобы он ушел
Хитрые португальцы...
Фото: https://twitter.com/Cristiano
На сегодняшней встрече агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш просил руководство "Манчестер Юнайтед" продлить соглашение со своим клиентом, сообщает El Partidazo de COPE. Задумка в том, чтобы португалец ушел в аренду.
Таким образом португальца смогут пригласить те клубы, которые хотели бы это сделать и так, но у них есть проблемы с финансовой ведомостью.
???? Noticia @partidazocope— El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 26, 2022
???? Informa @JaviGomezCh
???? Jorge Mendes ha pedido al @ManUtd la renovación de @Cristiano
✈️ A cambio, los ingleses tendrían que dejarle salir cedido esta temporada
✅ El portugués podría conseguir así jugar este año la Champions
???? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/OrSzw6iayc
Возможность просто арендовать Роналду, а не подписывать полноценный контракт, может привлечь и те клубы, которые просто не решались на переход 37-летнего форварда. Например, сообщалось, что Мендешу уже отказали в "Челси" и "Баварии".
Также ранее сообщалось, что девушка Криштиану Джорджина Родригес подписалась в инстаграм на жену главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.
Аргентинский специалист якобы хотел бы поработать с португальцем, но мадридскому клубу для полноценного трансфера необходимо было расстаться минимум с двумя игроками.
Контракт Криштиану с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2023 года. В соглашении есть опция продления ещё на год, по достижению определенных условий.
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