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СМИ: Мендеш попросил МЮ продлить Роналду... чтобы он ушел

Англия
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Хитрые португальцы...

СМИ: Мендеш попросил МЮ продлить Роналду... чтобы он ушел

Фото: https://twitter.com/Cristiano

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На сегодняшней встрече агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш просил руководство "Манчестер Юнайтед" продлить соглашение со своим клиентом, сообщает El Partidazo de COPE. Задумка в том, чтобы португалец ушел в аренду.

Таким образом португальца смогут пригласить те клубы, которые хотели бы это сделать и так, но у них есть проблемы с финансовой ведомостью.

Возможность просто арендовать Роналду, а не подписывать полноценный контракт, может привлечь и те клубы, которые просто не решались на переход 37-летнего форварда. Например, сообщалось, что Мендешу уже отказали в "Челси" и "Баварии".

Также ранее сообщалось, что девушка Криштиану Джорджина Родригес подписалась в инстаграм на жену главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.

Аргентинский специалист якобы хотел бы поработать с португальцем, но мадридскому клубу для полноценного трансфера необходимо было расстаться минимум с двумя игроками.

Контракт Криштиану с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2023 года. В соглашении есть опция продления ещё на год, по достижению определенных условий.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Жорже Мендеш
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