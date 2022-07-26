СМИ: Мендеш попросил МЮ продлить Роналду... чтобы он ушел

На сегодняшней встрече агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш просил руководство "Манчестер Юнайтед" продлить соглашение со своим клиентом, сообщает El Partidazo de COPE. Задумка в том, чтобы португалец ушел в аренду.

Таким образом португальца смогут пригласить те клубы, которые хотели бы это сделать и так, но у них есть проблемы с финансовой ведомостью.

???? Noticia @partidazocope



???? Informa @JaviGomezCh



???? Jorge Mendes ha pedido al @ManUtd la renovación de @Cristiano



✈️ A cambio, los ingleses tendrían que dejarle salir cedido esta temporada



✅ El portugués podría conseguir así jugar este año la Champions



???? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/OrSzw6iayc — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 26, 2022

Возможность просто арендовать Роналду, а не подписывать полноценный контракт, может привлечь и те клубы, которые просто не решались на переход 37-летнего форварда. Например, сообщалось, что Мендешу уже отказали в "Челси" и "Баварии".

Также ранее сообщалось, что девушка Криштиану Джорджина Родригес подписалась в инстаграм на жену главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.

Аргентинский специалист якобы хотел бы поработать с португальцем, но мадридскому клубу для полноценного трансфера необходимо было расстаться минимум с двумя игроками.

Контракт Криштиану с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2023 года. В соглашении есть опция продления ещё на год, по достижению определенных условий.