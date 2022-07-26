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Президент Атлетико: Я не знаю, кто выдумал эту историю о Криштиану. Невозможно, чтобы он перешел
-1 вариант
Фото: Goal.com
Президент "Атлетико" Энрике Соресо отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
"Я не знаю, кто выдумал эту историю о Криштиану и "Атлетико". Практически невозможно, чтобы он перешел", – заявил президент мадридского клуба.
Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в "Атлетико". Тренер мадридского клуба высоко ценит нападающего.
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Источник:cope.es
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Комментарии (2)
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Бaрселиниус (землянин)
27.07.2022 в 00:22
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.07.2022 в 00:16
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+1
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