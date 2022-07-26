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Президент Атлетико: Я не знаю, кто выдумал эту историю о Криштиану. Невозможно, чтобы он перешел

Англия
(1 голосов)

-1 вариант

Президент Атлетико: Я не знаю, кто выдумал эту историю о Криштиану. Невозможно, чтобы он перешел

Фото: Goal.com

Новина українською

Президент "Атлетико" Энрике Соресо отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Я не знаю, кто выдумал эту историю о Криштиану и "Атлетико". Практически невозможно, чтобы он перешел", – заявил президент мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в "Атлетико". Тренер мадридского клуба высоко ценит нападающего.

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В статье: Криштиану Роналду Атлетико (Мадрид)
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Источник:
cope.es

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Комментарии (2)
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Бaрселиниус (землянин)
27.07.2022 в 00:22
Ронька сам платит журнашлюхам, шоб те распространяли слухи об его предпочтениях. Шо мол уже почти договорился, всё на мази, дело за малым.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.07.2022 в 00:16
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