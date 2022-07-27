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Вест Хэм официально объявил о трансфере форварда сборной Италии

Англия
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Лондонский клуб заплатил за игрока 36 млн евро

Вест Хэм официально объявил о трансфере форварда сборной Италии

Фото: whufc.com

Новина українською

"Вест Хэм" на официальном сайте объявил о подписании 23-летнего нападающего Джанлуки Скамакки.

Футболист заключил с "молотобойцами" пятилетний контракт с опцией продления сотрудничества еще на сезон. Сумма трансфера не афишируются. Ранее СМИ писали, что лондонцы заплатят за итальянца 36 миллионов евро. Еще 6 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

За новую команды футболист будет играть под номером 7.

В прошлом сезоне Скамакки провел 38 матчей в составе "Сассуоло", забил 16 голов и выполнил 1 результативную передачу. На его счету также 7 поединков за национальную сборную Италии. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 30 млн евро.

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В статье: Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Джанлука Скамакка
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Источник:
whufc

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