Вест Хэм официально объявил о трансфере форварда сборной Италии

"Вест Хэм" на официальном сайте объявил о подписании 23-летнего нападающего Джанлуки Скамакки.

Футболист заключил с "молотобойцами" пятилетний контракт с опцией продления сотрудничества еще на сезон. Сумма трансфера не афишируются. Ранее СМИ писали, что лондонцы заплатят за итальянца 36 миллионов евро. Еще 6 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

За новую команды футболист будет играть под номером 7.

В прошлом сезоне Скамакки провел 38 матчей в составе "Сассуоло", забил 16 голов и выполнил 1 результативную передачу. На его счету также 7 поединков за национальную сборную Италии. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 30 млн евро.