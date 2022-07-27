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Барселона в шаге от трансфера защитника Севильи
Таки добились своего
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Каталонская "Барселона" находится в одном шаге от приобретения Жюля Кунде. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По его данным, переговоры между сторонами идут хорошо - впереди согласование последних деталей. Ожидается, что трансфер француза обойдется каталонцам в 50 + 10 миллионов евро.
Barcelona are one step away from signing Jules Koundé. The agreement with Sevilla, close to be completed. Negotiations progressing well, deal finally moving to the last steps. ???????????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2022
Koundé and his agent, waiting after personal terms agreed last weekend. pic.twitter.com/SkyFxYqe9O
Все детали личного контракта "Барса" согласовала с Кунде еще на прошедшей недели. Долго время борьбу за центрбека вел "Челси", но испанская сторона сумела опередить лондонцев.
В прошедшем сезоне Жюль отыграл за "Севилью" 44 матча, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
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