Барселона в шаге от трансфера защитника Севильи

Каталонская "Барселона" находится в одном шаге от приобретения Жюля Кунде. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По его данным, переговоры между сторонами идут хорошо - впереди согласование последних деталей. Ожидается, что трансфер француза обойдется каталонцам в 50 + 10 миллионов евро.

Barcelona are one step away from signing Jules Koundé. The agreement with Sevilla, close to be completed. Negotiations progressing well, deal finally moving to the last steps. ???????????? #FCB



Koundé and his agent, waiting after personal terms agreed last weekend. pic.twitter.com/SkyFxYqe9O