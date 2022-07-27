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Барселона в шаге от трансфера защитника Севильи

Англия
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Таки добились своего

Барселона в шаге от трансфера защитника Севильи

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" находится в одном шаге от приобретения Жюля Кунде. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По его данным, переговоры между сторонами идут хорошо - впереди согласование последних деталей. Ожидается, что трансфер француза обойдется каталонцам в 50 + 10 миллионов евро.

Все детали личного контракта "Барса" согласовала с Кунде еще на прошедшей недели. Долго время борьбу за центрбека вел "Челси", но испанская сторона сумела опередить лондонцев.

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В прошедшем сезоне Жюль отыграл за "Севилью" 44 матча, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Барселона Севилья Жюль Кунде
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