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Челси интересуется защитником Лестера. Сделку будет сложно заключить
Несмотря на всего 7 матчей в прошлом сезоне
Фото: twitter.com/LCFC
"Челси" проявляет интерес к центральному защитнику "Лестера" Уэсли Фофане, сообщает Sky Sports. "Лисы" не хотят отпускать футболиста.
Журналист Бен Джекобс сообщает, что "Лестер" не будет рассматривать предложения по французу ниже 70 миллионов евро.
On #CFC links with Wesley Fofana. Extremely difficult to get a sale this window. Brendan Rodgers doesn’t want to lose him. #LCFC won’t even entertain offers below £70m and he could well be priced higher. No approach to #LCFC yet. Fofana only signed a long-term contract in March… pic.twitter.com/hVCOQLfwSX— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 26, 2022
В прошлом сезоне Уэсли провел всего 7 матчей. В августе он получил серьезное повреждение медиальной связки.
Фофана присоединился к "Лестеру" летом 2020 года, перейдя из "Сент-Этьена" за 35 миллионов евро.
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