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Челси интересуется защитником Лестера. Сделку будет сложно заключить

Англия
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Несмотря на всего 7 матчей в прошлом сезоне

Челси интересуется защитником Лестера. Сделку будет сложно заключить

Фото: twitter.com/LCFC

Новина українською

"Челси" проявляет интерес к центральному защитнику "Лестера" Уэсли Фофане, сообщает Sky Sports. "Лисы" не хотят отпускать футболиста.

Журналист Бен Джекобс сообщает, что "Лестер" не будет рассматривать предложения по французу ниже 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне Уэсли провел всего 7 матчей. В августе он получил серьезное повреждение медиальной связки.

Фофана присоединился к "Лестеру" летом 2020 года, перейдя из "Сент-Этьена" за 35 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Лестер Сити Уэсли Фофана
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Источник:
skysports.com

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