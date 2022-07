Челси интересуется защитником Лестера. Сделку будет сложно заключить

"Челси" проявляет интерес к центральному защитнику "Лестера" Уэсли Фофане, сообщает Sky Sports. "Лисы" не хотят отпускать футболиста.

Журналист Бен Джекобс сообщает, что "Лестер" не будет рассматривать предложения по французу ниже 70 миллионов евро.

On #CFC links with Wesley Fofana. Extremely difficult to get a sale this window. Brendan Rodgers doesn’t want to lose him. #LCFC won’t even entertain offers below £70m and he could well be priced higher. No approach to #LCFC yet. Fofana only signed a long-term contract in March… pic.twitter.com/hVCOQLfwSX