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Официально: Кристал Пэлас подписал Криса Ричардса из Баварии
Удачный трансфер для всех сторон
Фото: twitter.com/CPFC
"Кристал Пэлас" объявил о подписании контракта с центрбеком "Баварии" Крисом Ричардсом. Американец обошелся "орлам" в 20 миллионов евро с учетом бонусов.
Welcome to Palace, Chris ❤️????#CPFC— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 27, 2022
Защитник подпишет с английской командой контракт до лета 2027 года.
В прошлом сезоне 22-летний американец выступал в аренде за "Хоффенхайм".
Крис присоединился к "Баварии" из "Далласа" в 2019 году.
В прошлом сезоне Ричардс провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7.5 миллионов евро.
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