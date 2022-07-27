Официально: Кристал Пэлас подписал Криса Ричардса из Баварии

"Кристал Пэлас" объявил о подписании контракта с центрбеком "Баварии" Крисом Ричардсом. Американец обошелся "орлам" в 20 миллионов евро с учетом бонусов.

Welcome to Palace, Chris ❤️????#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 27, 2022

Защитник подпишет с английской командой контракт до лета 2027 года.

В прошлом сезоне 22-летний американец выступал в аренде за "Хоффенхайм".

Крис присоединился к "Баварии" из "Далласа" в 2019 году.

В прошлом сезоне Ричардс провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7.5 миллионов евро.