ТМ. Ярмолюк поучаствовал в победе над Арсеналом, Ливерпуль проиграл Зальцбургу, Эриксен забил за МЮ

Гранды АПЛ заканчивают подготовку к новому сезону Премьер-лиги, который стартует пятого августа матчем “Арсенала” с “Кристал Пэлас”.

“Арсенал” сегодня провел свой предпоследний спарринг. Игра с “Брентфордом” проходила в закрытом режиме и о событиях игры известно только по сообщениям на официальных сайтах команд.

Александр Зинченко не принимал участие в этой игре, в целом, за исключением форварда Нкетии, за “канониров” играли дублеры.

Для “Брентфорда” это был второй поединок за два дня, и примечательно, что во втором матче подряд главный тренер “пчел” Томас Франк выпускает на поле украинского новичка Егора Ярмолюка. Вчера 18-летний хавбек сыграл 30 минут против “Брайтона”, в поединке с “Арсеналом” украинец получил 15 минут.

Победил “Брентфорд”. Все голы были забиты в первом тайме. За “Арсенал” единственным мячом отметился Нкетия, у гостей забивали Мбемо и Тревитт.

Товарищеский матч. Тренировочный центра Арсенала в Колни

“Арсенал” – “Брентфорд” 1:2

Голы: Нкетиа – Мбемо, Тревитт

“Арсенал”: Тернер – Седрик, Уолтерс (Эйв 46), Холдинг, Тавареш (Соуза 76) – Эльнени, Локонга, Мэйтлэнд-Найлз (Патино 85) – Маркиньос, Нелсон (Саго 90), Нкетиа

“Брентфорд”: Стракоша (Кокс 62) – Стивенс, Крама, Бех, Генри (Ракич 62) – Оньека, Годдос (Ярмолюк 76), Тревитт – Мбемо (Жилберт 76), Перт-Харрис, Льюис-Поттер

Еще меньше информации о закрытом матчем “Манчестер Юнайтед” с командой пятого дивизиона “Рексем”. Как пишет Manchester Evening News, за МЮ дебютировали новички Кристиан Эриксен и Лисандро Мартинес и датчанин забил свой первый гол за “Юнайтед”, удачно выполнив штрафной.

По голу за “Юнайтед” также забили Алехандро Гарначо, Амад Диалло и Алекс Теллес. МЮ победил 4:1.

Криштиану Роналду, пропустивший сбор МЮ, смотрел за матчем с трибун. Также игру посмотрели Фернандеш, Рэшфорд и Магуайр.

“Ливерпуль” свой матч против “Зальцбурга” проводил в рамках своего сбора в Австрии. В местной Бундеслиги уже был сыгран первый тур, кроме того “Ред Булл” сыграл официальный матч и в Кубке Австрии. На последнем сборе перед стартом сезона Юрген Клопп плотно работает с фитнесом своих футболистов, поэтому “Ливерпуль” играл на фоне заметной усталости. В первом тайме условно “команда Б” уступала “Зальцбургу” в скоростях и резкости, единственный гол после прекрасной комбинации с Окафор забил словенский талант Беньямин Шешко, который в скором времени наверняка окажется в одном из топ-клубов.

Кроме того, мог отличиться забитым мячом и экс-игрок “Шахтера” Фернандо, но каким-то образом бразилец умудрился не попасть в ворота с близкой дистанции.

На последние полчаса Клопп выпустил основу, “Ливерпуль” заметно добавил, создал несколько моментов, но отыграться не сумел.

Товарищеский матч. Зальцбург, “Ред Булл Арена”

“Ред Булл Зальцбург” – “Ливерпуль” 1:0

Гол: Шешко 31

“Зальцбург”: Мантль – ван дер Бремпт (Дедич 46), Ульмер (Вальчи 46), Соле (Павлович 46), Бернардо (Байду 46) – Сушич (Диарра 46), Зайвальд (Дьямбу 46), Кьергор (Бернеде 46) – Фернандо (Койта 46) – Шешко (Адаму 46), Окафор (Шимич 46, Камери 74)

“Ливерпуль”: Адриан – Милнер (Робертсон 46), Конате (Матип 59), Гомес (ван Дейк 59), Мебая (Александер-Арнольд 59) – Джонс (Тьяго 59), Байджетич, Кейта (Мортон 46, Хендерсон 59) – Карвалью (Диас 59), Нуньес (Фирмино 46), Эллиотт (Салах 59)

Предупреждения: ван дер Бремпт 3, Шимич 65 – Фабиньо 89