Челси готов расстаться с Зиешем за 8,4 миллиона евро

"Милан" собирается приобрести хавбека "Челси" Хакима Зиеша, сообщает Daily Mail. "Синие" готовы расстаться с 29-летним полузащитником за 8,4 миллиона евро.

Сам футболист тоже хочет присоединиться к чемпионам Италии.

В "Милане" марокканец будет вынужден пойти на снижение зарплаты. В Лондоне он получает 5 миллионов фунтов в год.

Напомним, что Зиеш перешел в "Челси" из "Аякса" в 2020 году за 33 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне Хаким провел за "Челси" 44 матча, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 28 миллионов евро.