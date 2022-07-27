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Челси готов расстаться с Зиешем за 8,4 миллиона евро
На нидерландского хавбека претендует чемпион Серии А
Getty Images / Global Images Ukraine
"Милан" собирается приобрести хавбека "Челси" Хакима Зиеша, сообщает Daily Mail. "Синие" готовы расстаться с 29-летним полузащитником за 8,4 миллиона евро.
Сам футболист тоже хочет присоединиться к чемпионам Италии.
В "Милане" марокканец будет вынужден пойти на снижение зарплаты. В Лондоне он получает 5 миллионов фунтов в год.
Напомним, что Зиеш перешел в "Челси" из "Аякса" в 2020 году за 33 миллиона фунтов.
В прошлом сезоне Хаким провел за "Челси" 44 матча, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 28 миллионов евро.
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