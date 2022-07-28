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Фулхэм приобрел защитника сборной Швейцарии
Кевина Мбабу стал игроком "дачников"
Фото: fulhamfc.com
"Фулхэм" официально объявил о трансфере левого защитника "Вольфсбурга" Кевина Мбабу.
27-летний футболист заключил трехлетний контракт с английским клубом. При этом, у "дачников" есть опция продления соглашения еще на один год. Ранее сообщалось, что сумма трансфера футболиста сборной Швейцарии составит 5.5 миллионов евро плюс бонусы.
Мбабу выступал в составе "Вольфсбурга" с июля 2019 года, перейдя из "Янг Бойз". В сезоне-2021/22 Кевин сделал 1 ассист в 31 матче за "волков" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 9 миллионов евро.
???? London's Original— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 27, 2022
???? @Kevin_Baboo #SwissMade | #FFC pic.twitter.com/BF2LEF8dli
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