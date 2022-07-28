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Фулхэм приобрел защитника сборной Швейцарии

Англия
(1 голосов)

Кевина Мбабу стал игроком "дачников"

Фулхэм приобрел защитника сборной Швейцарии

Фото: fulhamfc.com

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"Фулхэм" официально объявил о трансфере левого защитника "Вольфсбурга" Кевина Мбабу.

27-летний футболист заключил трехлетний контракт с английским клубом. При этом, у "дачников" есть опция продления соглашения еще на один год. Ранее сообщалось, что сумма трансфера футболиста сборной Швейцарии составит 5.5 миллионов евро плюс бонусы.

Мбабу выступал в составе "Вольфсбурга" с июля 2019 года, перейдя из "Янг Бойз". В сезоне-2021/22 Кевин сделал 1 ассист в 31 матче за "волков" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 9 миллионов евро.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Фулхэм (Лондон) Кевин Мбабу
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Источник:
fulhamfc.com

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