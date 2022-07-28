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Не взял тапочки или не угостил тортом на ДР. Опубликован список клубных штрафов от Джеррарда

Англия
(2 голосов)

Лучше не шутить с ним

Не взял тапочки или не угостил тортом на ДР. Опубликован список клубных штрафов от Джеррарда

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Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард борется за командную дисциплину с помощью штрафов. Среди них есть достаточно привычные, поскольку подобная практика не новая, но есть те, которые впечатляют.

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В сети появился полный список штрафов, за которые придется платить:

  • опоздание на тренировку – 500 фунтов;
  • забыл надеть датчик отслеживания движения на тренировку – 100 фунтов;
  • поздний выход на тренировочное поле – 200 фунтов за каждую лишнюю минуту;
  • опоздание на командную встречу, прогулку или тренерскую установку – 1000 фунтов (дополнительные 200 фунтов за каждую минуту задержки);
  • неопрятная и неофициальная одежда в день матчей – 100 фунтов за каждую "неправильную" вещь;
  • оставил экипировку на тренировочном поле – 100 фунтов за каждую вещь;
  • парковка в неправильном месте – 100 фунтов;
  • опоздание на коммерческое мероприятие – 250 фунтов;
  • забыл угостить команду тортом в свой день рождения – 50 фунтов;
  • не надел купальные тапочки в душ – 100 фунтов;
  • несвоевременно сообщил врачу о травме или болезни – 200 фунтов;
  • опоздания на восстановительные процедуры – 200 фунтов;
  • оставил нюхательный табак в общем помещении – 200 фунтов;
  • оставил свои тренировочные штаны – 50 фунтов;
  • желтая карточка за споры – 200 фунтов;
  • Если игрок получил удаление, то обязан в течение 4 недель организовать и оплатить один обед для всей команды;
  • На последней тренировке перед матчем команда проводит двусторонку. Победители выбирают в составе неудачников худшего игрока, который в течение следующей недели носит кофту с надписью "Я худший на тренировках".
Не взял тапочки или не угостил тортом на ДР. Опубликован список клубных штрафов от Джеррарда - изображение 1
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В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем)
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Источник:
Daily Mail

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