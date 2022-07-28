Не взял тапочки или не угостил тортом на ДР. Опубликован список клубных штрафов от Джеррарда

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард борется за командную дисциплину с помощью штрафов. Среди них есть достаточно привычные, поскольку подобная практика не новая, но есть те, которые впечатляют.

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В сети появился полный список штрафов, за которые придется платить: