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Не взял тапочки или не угостил тортом на ДР. Опубликован список клубных штрафов от Джеррарда
Лучше не шутить с ним
Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард борется за командную дисциплину с помощью штрафов. Среди них есть достаточно привычные, поскольку подобная практика не новая, но есть те, которые впечатляют.
В сети появился полный список штрафов, за которые придется платить:
- опоздание на тренировку – 500 фунтов;
- забыл надеть датчик отслеживания движения на тренировку – 100 фунтов;
- поздний выход на тренировочное поле – 200 фунтов за каждую лишнюю минуту;
- опоздание на командную встречу, прогулку или тренерскую установку – 1000 фунтов (дополнительные 200 фунтов за каждую минуту задержки);
- неопрятная и неофициальная одежда в день матчей – 100 фунтов за каждую "неправильную" вещь;
- оставил экипировку на тренировочном поле – 100 фунтов за каждую вещь;
- парковка в неправильном месте – 100 фунтов;
- опоздание на коммерческое мероприятие – 250 фунтов;
- забыл угостить команду тортом в свой день рождения – 50 фунтов;
- не надел купальные тапочки в душ – 100 фунтов;
- несвоевременно сообщил врачу о травме или болезни – 200 фунтов;
- опоздания на восстановительные процедуры – 200 фунтов;
- оставил нюхательный табак в общем помещении – 200 фунтов;
- оставил свои тренировочные штаны – 50 фунтов;
- желтая карточка за споры – 200 фунтов;
- Если игрок получил удаление, то обязан в течение 4 недель организовать и оплатить один обед для всей команды;
- На последней тренировке перед матчем команда проводит двусторонку. Победители выбирают в составе неудачников худшего игрока, который в течение следующей недели носит кофту с надписью "Я худший на тренировках".
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Источник:Daily Mail
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