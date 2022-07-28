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Ведущий клуб АПЛ представил "умный шарф" – для отслеживания эмоций фанатов во время матчей
Крайне технологично
Manchester City
Английский клуб "Манчестер Сити" представил на своем официальном сайте т.н. "умный шарф" – для отслеживания эмоций болельщиков во время матчей.
С помощью чипа EmotiBit от компании Cisco замеряются сердечные сокращения, температура тела и другие показатели. С помощью этих данных в "Манчестер Сити" смогут точно определять уровень стресса или эйфории у болельщиков в те или иные моменты поединков.
Данными с "The Connected Scarf" будут оперировать аналитики "горожан". Теперь такие эфемерные состояния как радость, нервное напряжение и волнение можно будет измерить в количественных характеристиках.
Matchday can be a ???? of emotions for #ManCity fans!— Manchester City (@ManCity) July 27, 2022
The @Cisco Connected Scarf plans on capturing them all to bring fans closer to the game than ever before ????
Find out more ????
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