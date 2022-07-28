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Ведущий клуб АПЛ представил "умный шарф" – для отслеживания эмоций фанатов во время матчей

Англия
(2 голосов)

Крайне технологично

Ведущий клуб АПЛ представил "умный шарф" – для отслеживания эмоций фанатов во время матчей

Manchester City

Новина українською

Английский клуб "Манчестер Сити" представил на своем официальном сайте т.н. "умный шарф" – для отслеживания эмоций болельщиков во время матчей.

С помощью чипа EmotiBit от компании Cisco замеряются сердечные сокращения, температура тела и другие показатели. С помощью этих данных в "Манчестер Сити" смогут точно определять уровень стресса или эйфории у болельщиков в те или иные моменты поединков.

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Данными с "The Connected Scarf" будут оперировать аналитики "горожан". Теперь такие эфемерные состояния как радость, нервное напряжение и волнение можно будет измерить в количественных характеристиках.

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В статье: Манчестер Сити
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Источник:
mancity.com

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