Ведущий клуб АПЛ представил "умный шарф" – для отслеживания эмоций фанатов во время матчей

Английский клуб "Манчестер Сити" представил на своем официальном сайте т.н. "умный шарф" – для отслеживания эмоций болельщиков во время матчей.

С помощью чипа EmotiBit от компании Cisco замеряются сердечные сокращения, температура тела и другие показатели. С помощью этих данных в "Манчестер Сити" смогут точно определять уровень стресса или эйфории у болельщиков в те или иные моменты поединков.

Данными с "The Connected Scarf" будут оперировать аналитики "горожан". Теперь такие эфемерные состояния как радость, нервное напряжение и волнение можно будет измерить в количественных характеристиках.

Matchday can be a ???? of emotions for #ManCity fans!



The @Cisco Connected Scarf plans on capturing them all to bring fans closer to the game than ever before ????



Find out more ????