Эффект Зинченко. Арсенал готов отправить в аренду левого защитника

"Арсенал" этим летом может потерять Нуну Тавареша.

По данным Фабрицио Романо, португальского левого защитника готов арендовать "Марсель". Недавно сорвался трансфер Нуну в "Аталанту", однако предложение французского клуба лондонцы готовы принять.

Olympique Marseille have re-opened talks with Arsenal for Nuno Tavares in the last hours, after negotiations collapsed with Atalanta. ???????? #OM



Marseille are now optimistic to get Nuno on loan. Been told there’s NO buy option included, Arsenal want a simple loan until 2023. #AFC pic.twitter.com/xoR2dbQyNO