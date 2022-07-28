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Роналду хочет уйти из МЮ потому что боится уступить Месси в гонке за звание лучшего бомбардира ЛЧ
А аргентинец ещё и младше
Фото: twitter.com/ManUtd
Одной из причин возможного ухода нападающего "Манчестер Юнайтед"Криштиану Роналду из клуба, является его нежелание уступать Лионелю Месси звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов, сообщает The Athletic.
Португалец хочет в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов и попытаться опередить Лионеля по голам на групповой стадии турнира. Сейчас у аргентинца 76, а у португальца 73.
Также Криштиану хочет сохранять отрыв от Месси по общему числу голов в ЛЧ: на данный момент у первого – 140, а у второго – 125.
Остальными факторами являются семейные обстоятельства и желание завоевывать трофеи.
Напомним, что Роналду и его агент Жорже Мендеш провели встречу с руководством клуба, которая, впрочем, ни к чему не привела. Стороны продолжают контактировать в поисках решения.
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