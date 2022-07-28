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Роналду хочет уйти из МЮ потому что боится уступить Месси в гонке за звание лучшего бомбардира ЛЧ

Англия
(4 голосов)

А аргентинец ещё и младше

Роналду хочет уйти из МЮ потому что боится уступить Месси в гонке за звание лучшего бомбардира ЛЧ

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Одной из причин возможного ухода нападающего "Манчестер Юнайтед"Криштиану Роналду из клуба, является его нежелание уступать Лионелю Месси звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов, сообщает The Athletic.

Португалец хочет в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов и попытаться опередить Лионеля по голам на групповой стадии турнира. Сейчас у аргентинца 76, а у португальца 73.

Также Криштиану хочет сохранять отрыв от Месси по общему числу голов в ЛЧ: на данный момент у первого – 140, а у второго – 125.

Остальными факторами являются семейные обстоятельства и желание завоевывать трофеи.

Напомним, что Роналду и его агент Жорже Мендеш провели встречу с руководством клуба, которая, впрочем, ни к чему не привела. Стороны продолжают контактировать в поисках решения.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
theathletic.com

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Комментарии (1)
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lm10lloronmentiroso (Costa Brava)
28.07.2022 в 22:22
Заказуха ПОЗОР редакции !!! Идете на поводу в шепетовского шизоАНАЛитика
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