Роналду хочет уйти из МЮ потому что боится уступить Месси в гонке за звание лучшего бомбардира ЛЧ

Одной из причин возможного ухода нападающего "Манчестер Юнайтед"Криштиану Роналду из клуба, является его нежелание уступать Лионелю Месси звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов, сообщает The Athletic.

Португалец хочет в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов и попытаться опередить Лионеля по голам на групповой стадии турнира. Сейчас у аргентинца 76, а у португальца 73.

Также Криштиану хочет сохранять отрыв от Месси по общему числу голов в ЛЧ: на данный момент у первого – 140, а у второго – 125.

Остальными факторами являются семейные обстоятельства и желание завоевывать трофеи.

Напомним, что Роналду и его агент Жорже Мендеш провели встречу с руководством клуба, которая, впрочем, ни к чему не привела. Стороны продолжают контактировать в поисках решения.