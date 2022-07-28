  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Душа и сердце команды". Клопп исключил продажу бразильского форварда Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Душа и сердце команды". Клопп исключил продажу бразильского форварда Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Роберто слишком важен

"Душа и сердце команды". Клопп исключил продажу бразильского форварда Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном уходе Роберто Фирмино из "Ливерпуля".

Читайте такжеСМИ: Ювентус предложил 23 млн евро за форварда Ливерпуля

"Бобби важен для нас, он душа и сердце команды. Все выглядит очень хорошо и я абсолютно спокоен за Фирмино. У меня нет сомнений касательно его класса, поэтому да, он останется с нами", - заявил Клопп.

30-летний бразилец играет за "красных" с 2015-го года. Несмотря на травмы и потерю места в старте, в сумме за "Ливерпуль" Роберто отыграл 327 матчей, забил 98 голов и отдал 74 ассиста.

Напомним, что летнем "Ливерпуль" уже расстался с одним из старожил, продав Садио Мане.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Роберто Фирмино
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде