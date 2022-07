"Душа и сердце команды". Клопп исключил продажу бразильского форварда Ливерпуля

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном уходе Роберто Фирмино из "Ливерпуля".

"Бобби важен для нас, он душа и сердце команды. Все выглядит очень хорошо и я абсолютно спокоен за Фирмино. У меня нет сомнений касательно его класса, поэтому да, он останется с нами", - заявил Клопп.

Klopp denies rumours on Firmino set to leave Liverpool: “Bobby is crucial for us, the heart and soul of this team”. ???????????? #LFC



“Everything looks really good and I am absolutely fine with Firmino. For me, no doubt about his quality, so yes, he is essential for us”. pic.twitter.com/sWUIeWaHJE