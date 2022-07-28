"Душа и сердце команды". Клопп исключил продажу бразильского форварда Ливерпуля

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном уходе Роберто Фирмино из "Ливерпуля".

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"Бобби важен для нас, он душа и сердце команды. Все выглядит очень хорошо и я абсолютно спокоен за Фирмино. У меня нет сомнений касательно его класса, поэтому да, он останется с нами", - заявил Клопп.

Klopp denies rumours on Firmino set to leave Liverpool: “Bobby is crucial for us, the heart and soul of this team”. ???????????? #LFC



“Everything looks really good and I am absolutely fine with Firmino. For me, no doubt about his quality, so yes, he is essential for us”. pic.twitter.com/sWUIeWaHJE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2022

30-летний бразилец играет за "красных" с 2015-го года. Несмотря на травмы и потерю места в старте, в сумме за "Ливерпуль" Роберто отыграл 327 матчей, забил 98 голов и отдал 74 ассиста.

Напомним, что летнем "Ливерпуль" уже расстался с одним из старожил, продав Садио Мане.