Арсенал Зинченко презентовал еще один комплект формы

"Арсенал" представил вариант резервной формы на сезон-2022/23.

Новый комплект игровой экипировки выполнен в розовых тонах. Техническим партнером клуба является немецкая компания Adidas. Стоит отметить, что это первая в истории "канониров" форма данной расцветки.

Our Arsenal 22/23 third kit has arrived! ???? Available now at Arsenal Direct, https://t.co/OblCU7YfdX and selected retailers ????

???? DJ and label owner, Sherelle, was born and raised near Hale End



???? Selected for her positive impact in the community, she models our 22/23 third kit