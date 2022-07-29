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Арсенал Зинченко презентовал еще один комплект формы
В розовых тонах
Фото: arsenal.com
"Арсенал" представил вариант резервной формы на сезон-2022/23.
Новый комплект игровой экипировки выполнен в розовых тонах. Техническим партнером клуба является немецкая компания Adidas. Стоит отметить, что это первая в истории "канониров" форма данной расцветки.
Our Arsenal 22/23 third kit has arrived! ????— Arsenal (@Arsenal) July 29, 2022
Available now at Arsenal Direct, https://t.co/OblCU7YfdX and selected retailers ????
???? DJ and label owner, Sherelle, was born and raised near Hale End— Arsenal (@Arsenal) July 29, 2022
???? Selected for her positive impact in the community, she models our 22/23 third kit
Напомним, что ранее Александр Зинченко рассказал том, на какой позиции его видит главный тренер "Арссенала" Миккель Артета.
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