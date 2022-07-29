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Арсенал Зинченко презентовал еще один комплект формы

Англия
Обновлено
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В розовых тонах

Арсенал Зинченко презентовал еще один комплект формы

Фото: arsenal.com

Новина українською

"Арсенал" представил вариант резервной формы на сезон-2022/23.

Новый комплект игровой экипировки выполнен в розовых тонах. Техническим партнером клуба является немецкая компания Adidas. Стоит отметить, что это первая в истории "канониров" форма данной расцветки.

Напомним, что ранее Александр Зинченко рассказал том, на какой позиции его видит главный тренер "Арссенала" Миккель Артета.

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В статье: Арсенал (Лондон)
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Источник:
arsenal.com

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