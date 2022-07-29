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Роналду не сыграет в матче с Атлетико. Это уже пятый пропущенный товарищеский матч
Не удержат?
Фото: https://twitter.com/Cristiano
Криштиану Роналду снова оказался вне заявки "Манчестер Юнайтед" на предсезонный товарищеский матч. В этот раз португалец пропустит матч с "Атлетико" Мадрид, который пройдет 30 июля.
Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть "МЮ", чтобы выступать в Лиге чемпионов и не дать Месси сократить отставание по голам в ЛЧ.
Тем не менее, желающих подписать португальца пока нет. Мендеш предлагал трансфер даже португальскому "Спортингу", но главный тренер отказался от перехода.
В прошлом сезоне Роналду провел за "МЮ" 38 матчей, забил 24 гола, отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает уже 37-летнего форварда в 30 миллионов евро.
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