Роналду не сыграет в матче с Атлетико. Это уже пятый пропущенный товарищеский матч

Криштиану Роналду снова оказался вне заявки "Манчестер Юнайтед" на предсезонный товарищеский матч. В этот раз португалец пропустит матч с "Атлетико" Мадрид, который пройдет 30 июля.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть "МЮ", чтобы выступать в Лиге чемпионов и не дать Месси сократить отставание по голам в ЛЧ.

Тем не менее, желающих подписать португальца пока нет. Мендеш предлагал трансфер даже португальскому "Спортингу", но главный тренер отказался от перехода.

В прошлом сезоне Роналду провел за "МЮ" 38 матчей, забил 24 гола, отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает уже 37-летнего форварда в 30 миллионов евро.