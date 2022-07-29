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Миколенко с капитанской повязкой. Состав Эвертона на матч против Динамо
Украинца поощрили в игре против родной команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках контрольного поединка в эту пятницу между собой сыграют "Динамо" и "Эвертон".
Стал известен стартовый состав "ирисок" на игру. Украинец Виталий Миколенко на месте - более того, фулбек выйдет на поле с капитанской повязкой.
Стартовый состав "Эвертона": Пикфорд – Паттерсон, Тарковски, Кин, Годфри, Миколенко (к), Дукуре, Ивоби, Гордон, Грей, Калверт-Льюин
Запасные: Креллин, Лонерган, Холгейт, Аллан, Макнил, Нкунку, Деле, Винагре, Рондон, Уоррингтон, Миллс, Уэлш
Tonight’s Toffees ???? pic.twitter.com/nfB93gV8ck— Everton (@Everton) July 29, 2022
Начало игры "Динамо" - "Эвертон" - в 21:45.
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