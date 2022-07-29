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Миколенко с капитанской повязкой. Состав Эвертона на матч против Динамо

Англия
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Украинца поощрили в игре против родной команды

Миколенко с капитанской повязкой. Состав Эвертона на матч против Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках контрольного поединка в эту пятницу между собой сыграют "Динамо" и "Эвертон".

Стал известен стартовый состав "ирисок" на игру. Украинец Виталий Миколенко на месте - более того, фулбек выйдет на поле с капитанской повязкой.

Стартовый состав "Эвертона": Пикфорд – Паттерсон, Тарковски, Кин, Годфри, Миколенко (к), Дукуре, Ивоби, Гордон, Грей, Калверт-Льюин

Запасные: Креллин, Лонерган, Холгейт, Аллан, Макнил, Нкунку, Деле, Винагре, Рондон, Уоррингтон, Миллс, Уэлш

Начало игры "Динамо" - "Эвертон" - в 21:45.

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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