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Роналду выйдет на матч Манчестер Юнайтед с Райо Вальекано: Король сыграет

Англия
Обновлено
(7 голосов)

Появится уже на шестом товарищеском матче

Роналду выйдет на матч Манчестер Юнайтед с Райо Вальекано: Король сыграет

Фото: twitter.com/Cristiano

Новина українською

Криштиану Роналду ответил в комментариях в Инстаграм, что сыграет 31 июля в товарищеском матче против "Райо Вальекано". "В воскресенье король сыграет", – написал португалец.

Тем не менее, 37-летний нападающий пропустит завтрашнюю игру против "Атлетико" Мадрид. Это уже 5 товарищеский матч, на котором не появится Роналду.

Ранее Криштиану и его агент Жорже Мендеш встретились с руководством "МЮ", чтобы обсудить уход из клуба. Португалец хочет выступать в Лиге чемпионов.

Мендеш предлагал Роналду множеству клубов, а его девушка Жоржина Родригес подписалась в Инстаграм на жену Диего Симеоне.

Накануне Соресо заявил, что Роналду подписывать "Атлетико" не будет.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.07.2022 в 22:53
Король дельфинария
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0
-4
avatar
REAL IMPORTA pa'mi (Madrid)
29.07.2022 в 22:26
"У неділю король зіграє", – написав португалець
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+8
-2
avatar
Lazio1900
29.07.2022 в 22:23
Мендешу не получилось пристроить девушку Бадра в клуб из ЛЧ?
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+1
-10

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