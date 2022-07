Роналду выйдет на матч Манчестер Юнайтед с Райо Вальекано: Король сыграет

Криштиану Роналду ответил в комментариях в Инстаграм, что сыграет 31 июля в товарищеском матче против "Райо Вальекано". "В воскресенье король сыграет", – написал португалец.

Тем не менее, 37-летний нападающий пропустит завтрашнюю игру против "Атлетико" Мадрид. Это уже 5 товарищеский матч, на котором не появится Роналду.

Cristiano Ronaldo announces he’s back with Manchester United team as he’s gonna play friendly game vs Rayo Vallecano: “Sunday, the king plays”, he just commented. ???????????? #MUFC



Here’s his message on Instagram: pic.twitter.com/HrPzk0Rzur