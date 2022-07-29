Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду выйдет на матч Манчестер Юнайтед с Райо Вальекано: Король сыграет
Появится уже на шестом товарищеском матче
Фото: twitter.com/Cristiano
Криштиану Роналду ответил в комментариях в Инстаграм, что сыграет 31 июля в товарищеском матче против "Райо Вальекано". "В воскресенье король сыграет", – написал португалец.
Тем не менее, 37-летний нападающий пропустит завтрашнюю игру против "Атлетико" Мадрид. Это уже 5 товарищеский матч, на котором не появится Роналду.
Cristiano Ronaldo announces he’s back with Manchester United team as he’s gonna play friendly game vs Rayo Vallecano: “Sunday, the king plays”, he just commented. ???????????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2022
Here’s his message on Instagram: pic.twitter.com/HrPzk0Rzur
Ранее Криштиану и его агент Жорже Мендеш встретились с руководством "МЮ", чтобы обсудить уход из клуба. Португалец хочет выступать в Лиге чемпионов.
Мендеш предлагал Роналду множеству клубов, а его девушка Жоржина Родригес подписалась в Инстаграм на жену Диего Симеоне.
Накануне Соресо заявил, что Роналду подписывать "Атлетико" не будет.
Популярное сейчас
- Минус один лидер. Вингер Динамо перейдет в греческий клуб - СМИ
- В Офисе президента и Конгрессе США отреагировали на видео с пытками украинского военного россиянами
- Судейский эксперт о голе в ворота Ворсклы: Не уверен – не поднимай
- Лэмпард оценил действия Миколенко в товарищеском матче с Блэкпулом
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Вокалист группы Антитела показал свои будни в качестве парамедика ВСУ
Новости по теме
- 06:35 Украинские Дата матча Динамо с Штурмом, Барса подписала 55-миллионного защитника. Главные новости за 28 июля
- 23:09 Зарубежные Агент Роналду общался со Спортингом. Главный тренер отказался от трансфера
- 21:41 Зарубежные Роналду хочет уйти из МЮ потому что боится уступить Месси в гонке за звание лучшего бомбардира ЛЧ