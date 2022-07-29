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Компани начинает с победы. Бернли обыграл Хаддерсфилд в первом туре Чемпионшипа
Стартовал сезон во втором английском дивизионе
Фото: twitter.com/SkyBetChamp/Автор - невідомий
Вылетев в Чемпионшип по итогам сезона 2021/22 “Бернли” резко изменил траекторию своего развития.
В качестве тренера был приглашен легенда “Манчестер Сити” Венсан Компани, ранее работавший в “Андерлехте”. Его первый ассистент – не менее известный в прошлом нападающий Крэйг Беллами.
Резко изменился состав команды. “Бернли” покинули 12 футболистов, в том числе такие ведущие игроки как Поуп, Тарковски, Ми, Коллинз, Макнил, Выдра, Леннон и нидерландский форвард Ваут Вегорст. Близок к уходу и вингер Максвел Корне – сегодня его не было в заявке. “Бернли” сделал ставку на омоложение состава, средний возраст девяти новичков составляет 22.3 года, пять новых игроков вышли в основе на матч с “Хаддерсфилдом”.
“Бернли” изменился не только кадрово, но и стилистически. У команды Компани было более 70% владения, гости действовали по схеме 4-3-3 и доминировали на всех участках поля. Единственный мяч забил один из новичков, 20-летний фулбек Ян Матсен, арендованный в “Челси”. “Бернли” в первом тайме мог забить еще один-два гола, но не реализовал свои моменты.
Opening up his Clarets account ????#HUDBUR pic.twitter.com/1tBK2lVTmI— Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 29, 2022
Во втором тайме “Хаддерсфилду”, который в прошлом сезоне играл в финале плей-офф, удалось выровнять игру и все чаще хозяева оказывались у ворот Мурича. Но хороших голевых моментов у “Хаддерсфилда” не было.
В конце игры “Бернли” мог забивать второй гол, но нападающий Скотт Твайн ударил в штангу со штрафного. 1:0 – Компани начинает с победы.
Завтра будет сыграно еще девять матчей первого тура Чемпионшипа, самым интригующим будет противостояние “Мидлсбро” Криса Уайлдера с “Вест Бромвичем” Стива Брюса. По одной игре запланировано на воскресенье и понедельник.
Чемпионшип, первый тур. Хаддерсфилд, “Джон Смитс”
“Хаддерсфилд” Таун – “Бернли” 0:1
Гол: Матсен 18
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