Компани начинает с победы. Бернли обыграл Хаддерсфилд в первом туре Чемпионшипа

Вылетев в Чемпионшип по итогам сезона 2021/22 “Бернли” резко изменил траекторию своего развития.

В качестве тренера был приглашен легенда “Манчестер Сити” Венсан Компани, ранее работавший в “Андерлехте”. Его первый ассистент – не менее известный в прошлом нападающий Крэйг Беллами.

Резко изменился состав команды. “Бернли” покинули 12 футболистов, в том числе такие ведущие игроки как Поуп, Тарковски, Ми, Коллинз, Макнил, Выдра, Леннон и нидерландский форвард Ваут Вегорст. Близок к уходу и вингер Максвел Корне – сегодня его не было в заявке. “Бернли” сделал ставку на омоложение состава, средний возраст девяти новичков составляет 22.3 года, пять новых игроков вышли в основе на матч с “Хаддерсфилдом”.

“Бернли” изменился не только кадрово, но и стилистически. У команды Компани было более 70% владения, гости действовали по схеме 4-3-3 и доминировали на всех участках поля. Единственный мяч забил один из новичков, 20-летний фулбек Ян Матсен, арендованный в “Челси”. “Бернли” в первом тайме мог забить еще один-два гола, но не реализовал свои моменты.

Во втором тайме “Хаддерсфилду”, который в прошлом сезоне играл в финале плей-офф, удалось выровнять игру и все чаще хозяева оказывались у ворот Мурича. Но хороших голевых моментов у “Хаддерсфилда” не было.

В конце игры “Бернли” мог забивать второй гол, но нападающий Скотт Твайн ударил в штангу со штрафного. 1:0 – Компани начинает с победы.

Завтра будет сыграно еще девять матчей первого тура Чемпионшипа, самым интригующим будет противостояние “Мидлсбро” Криса Уайлдера с “Вест Бромвичем” Стива Брюса. По одной игре запланировано на воскресенье и понедельник.

Чемпионшип, первый тур. Хаддерсфилд, “Джон Смитс”

“Хаддерсфилд” Таун – “Бернли” 0:1

Гол: Матсен 18