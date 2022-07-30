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Не просто шапочки. Как Ливерпуль интегрировал в тренировочный процесс нейронауку
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Getty Images / Global Images Ukraine
Во время последних тренировок "Ливерпуля" на сборах в Австрии представители прессы и обычные болельщики могли заметить на головах игроков "красных" удивительные технологические "шапочки".
Данное ноу-хау – это технология от немецкой компании neuro11, а именно нейросенсорный чип, анализирующий работу мозга футболиста во время сессий. Разработка призвана помочь в развитии ментальной стойкости спортсменов. Важно, что девайс имеет достаточно доказательной базы в областях науки и медицины.
Целью технологии является создание идеальных условий для тренировок спортсмена, которые сделают его ментально готовым к давлению и нагрузкам во время матчей. Немецкий гаджет уже активно применяется аналитиками команд в баскетболе, гольфе, легкой атлетике.
"Ливерпуль" – первый среди футбольных топ-клубов, начавший сотрудничать с компанией neuro11, стороны заключили контракт еще в прошлом сезоне.
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