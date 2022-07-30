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Мерсон: Манчестер Юнайтед должен подвести черту и избавиться от Роналду

Англия
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В Англии неоднозначно относятся к форварду

Мерсон: Манчестер Юнайтед должен подвести черту и избавиться от Роналду

Фото: twitter.com/Cristiano

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Экс-форвард "Арсенала" и футбольный эксперт Пол Мерсон посоветовал "Манчестер Юнайтед" продать Криштиану Роналду:

"Манчестер Юнайтед" должен подвести черту и избавиться от Криштиану Роналду. Сага должна закончиться как можно раньше.

Он сказал вам, чего хочет, так чего держаться за него? Парень не будет сидеть дома без дела, но он не играл в футбол, и ему 37 лет. Любой футболист скажет вам, что для того, чтобы быть в форме, нужно участвовать в матчах, поэтому существует предсезонка.

Я не знаю, как фанаты воспримут это, потому что Роналду совершенно ясно дал понять, что хочет уйти. Он никому не нужен, он застрял в подвешенном состоянии.

Думаю, что "Юнайтед" понравилось бы, если бы он ушел, конечно, они были бы рады. Но суть в том, как это обставить. Если они просто скажут "до свидания, Роналду", фанаты сойдут с ума. Но если они смогут выставить его плохим, думаю, они добьются нужного результата.

Честно говоря, не думаю, что он делает "МЮ" какие-то одолжения. Люди говорят, что в прошлом сезоне Роналду забил 24 гола, но "Юнайтед" никогда не выглядел так, будто он на что-то претендует.

Здорово, что Роналду столько забивает, но это как игрок в снукер, который делает максимальный брейк в каждом матче, но никогда не выигрывает турниры", – сказал Мерсон.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пол Мерсон
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Источник:
Daily Mail

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