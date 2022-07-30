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Ньюкасл рассматривает двух известных вингеров для усиления флангов атаки
Клуб стремится совершить еще один громкий трансфер
Фото: twitter.com/Arsenal
Английский "Ньюкасл" находится в поисках нового вингера перед началом сезона АПЛ 2022/23.
Очень вероятен при этом трансфер вингера "Арсенала" Николя Пепе. Сам 27-летний футболист также не прочь присоединиться к "соркам".
Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро, хотя в 2019 году "канониры" приобрели Пепе за 80 миллионов.
Также "Ньюкасл" может активировать опцию выкупа контракта полузащитника "Бернли" Максвелла Корне. После вылета клуба в чемпионшип клаусула в договоре 25-летнего игрока составляет всего 20 миллионов евро.
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