Ньюкасл рассматривает двух известных вингеров для усиления флангов атаки

Английский "Ньюкасл" находится в поисках нового вингера перед началом сезона АПЛ 2022/23.

Очень вероятен при этом трансфер вингера "Арсенала" Николя Пепе. Сам 27-летний футболист также не прочь присоединиться к "соркам".

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро, хотя в 2019 году "канониры" приобрели Пепе за 80 миллионов.

Также "Ньюкасл" может активировать опцию выкупа контракта полузащитника "Бернли" Максвелла Корне. После вылета клуба в чемпионшип клаусула в договоре 25-летнего игрока составляет всего 20 миллионов евро.