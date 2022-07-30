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Ньюкасл рассматривает двух известных вингеров для усиления флангов атаки

Англия
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Клуб стремится совершить еще один громкий трансфер

Ньюкасл рассматривает двух известных вингеров для усиления флангов атаки

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

Английский "Ньюкасл" находится в поисках нового вингера перед началом сезона АПЛ 2022/23.

Очень вероятен при этом трансфер вингера "Арсенала" Николя Пепе. Сам 27-летний футболист также не прочь присоединиться к "соркам".

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро, хотя в 2019 году "канониры" приобрели Пепе за 80 миллионов.

Также "Ньюкасл" может активировать опцию выкупа контракта полузащитника "Бернли" Максвелла Корне. После вылета клуба в чемпионшип клаусула в договоре 25-летнего игрока составляет всего 20 миллионов евро.

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В статье: Ньюкасл Максвелл Корне Николя Пепе
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Источник:
Ekrem Кonur

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