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В благотворительном матче против Динамо за Эвертон забил волонтер, помогающий украинским беженцам

Англия
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Ему дали пробить пенальти

В благотворительном матче против Динамо за Эвертон забил волонтер, помогающий украинским беженцам

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем благотворительном поединке между "Эвертоном" и "Динамо" были забиты четыре мяча, хотя и во многих протоколах записали всего три гола. Причиной тому стал момент, который произошел на последней минуте матча.

Команды решили поблагодарить волонтера и по совместительству болельщика "ирисок" Пола Страттона и дали ему выполнить "назначенный" пенальти в компенсированное ко второму тайма время при счете 3:0 в пользу команды из Ливерпуля. Бойко сопротивления не оказал и дал забить британскому другу Украины.

Отметим, что Страттон помогает украинцам, доставляя пищу тем, кто в этом нуждается.

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) война с Россией
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