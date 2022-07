В благотворительном матче против Динамо за Эвертон забил волонтер, помогающий украинским беженцам

Во вчерашнем благотворительном поединке между "Эвертоном" и "Динамо" были забиты четыре мяча, хотя и во многих протоколах записали всего три гола. Причиной тому стал момент, который произошел на последней минуте матча.

Команды решили поблагодарить волонтера и по совместительству болельщика "ирисок" Пола Страттона и дали ему выполнить "назначенный" пенальти в компенсированное ко второму тайма время при счете 3:0 в пользу команды из Ливерпуля. Бойко сопротивления не оказал и дал забить британскому другу Украины.

Отметим, что Страттон помогает украинцам, доставляя пищу тем, кто в этом нуждается.

Everton supporter Paul Stratton was brought on to take a penalty in a friendly match against Dynamo Kyiv.



He has been delivering supplies by car to refugees of the Russian invasion in Ukraine ???? pic.twitter.com/OrZUUv8vci