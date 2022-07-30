Лестер отказался продавать своего лидера в Ньюкасл

"Лестер Сити" отказался продавать своего ключевого полузащитника Джеймса Мэддисона в "Ньюкасл".

Известно, что "сороки" сделали предложение о трансфере 25-летнего футболиста за 40 миллионов фунтов. Однако, "лисы" хотят получить около 60 миллионов. В "Ньюкасле" еще не решили, будет ли такая сделка выгодной.

В прошлом сезоне АПЛ Мэддисон провел 35 матчей, в которых забил 12 голов и сде.лал 8 результативных передач.