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Четыре гола за девять минут. Арсенал с Зинченко разгромил Севилью, первое поражение МЮ с тен Хагом
Арсенал забил шесть голов, три из них Жезус, Феликс приносит победу Атлетико
Фото: twitter.com/Arsenal/Автор - невідомий
“Арсенал” завершил свою впечатляющую предсезонную подготовку победой над “Севильей” в рамках “Эмирейтс Кап”. Во втором подряд спарринге основная команда Микеля Артеты побеждает с крупным счетом. В прошлую субботу “канониры” разгромили в США “Челси”, сегодня пришла очередь “Севильи”.
Артета не сделал ни одного изменения в стартовом составе. По-прежнему отсутствуют Тирни, Томиясу, Смит-Роу и Виейра. Можно предположить, что именно в таком виде “Арсенал” предстанет в пятницу в первом туре АПЛ с “Кристал Пэлас”,
И дело не только в отсутствии вариантов, но и в качестве игры. “Арсенал” играет здорово. Конечно, к результатам спаррингов всегда нужно относится с предостережением, и “Челси” неделю назад, и “Севилья” на “Эмирейтс” выглядели слабо. Но это не отменяет того факта, что “Арсенал” выглядит подготовленной и сыгранной командой.
Команда Микеля Артеты решила все вопросы в стартовые двадцать минут встречи.
Очередные голы за “канониров” забил Габриэл Жезус. Всего у экс-форварда “Сити” уже семь голов за “Арсенал” в предсезонке. На 13-й минуте бразилец воспользовался кроссом низом от Джаки, а через две минуты замкнул подачу Мартинелли. Защитники “Севильи” пытались изобразить офсайд, но Жезус был резче.
Еще два мяча забил Сака. Сначала он реализовал пенальти, который сам же и заработал, а затем воспользовался ошибкой вратаря “Севильи” Буну.
Зинченко какими-то впечатляющими индивидуальными действиями не отметился, но сыграл в целом уверенно, надежно и солидно. Несколько длинных пасов, несколько отборов и перехватов. Времени на адаптацию не понадобилось.
⏰ 10' | Bukayo Saka— Arsenal (@Arsenal) July 30, 2022
⏰ 13' | Gabriel Jesus
⏰ 15' | Gabriel Jesus
⏰ 19' | Bukayo Saka
Electric ⚡️ pic.twitter.com/QcGNK9psJ1
“Арсенал” продолжал доминировать и создавать моменты и после 4:0, и добавил еще два мяча во втором тайме. Хет-триком отметился Жезус. 25-летний форвард поборался за мяч после углового и внес его в сетку, а потом свой гол забил и Эдвард Нкетиа. Контратака "Арсенала", Мартинелли и Нкетиа убежали от защитников и 23-форвард вкатил мяч в ворота.
5:0 – “Арсенал” не останавливается. Очень интересно какой будет команда Артеты в официальных матчах.
Эмирейтс Кап. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” – “Севилья” 6:0
Голы: Сака 10 (пен.), Жезус 13, Жезус 15, Сака 19, Жезус 77, Нкетиа 88
“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Седрик 79) – Парти (Эльнени 79), Джака (Локонга 90) – Сака (Пепе 79), Эдегор, Мартинелли (Нелсон 90) – Жезус (Нкетиа 79)
“Севилья”: Буну – Навас, Кармона, Рекик (Салас 70), Акунья (Перес 70) – Фернандо (Ромеро 70), Торрес (Эль Хаддади 80), Ракитич – Ламела (Крус 80), Корона (Кинтана 80), Эн-Несири (Ортис 70)
Предупреждение: Салас 73
Товарищеский матч. Осло, “Уллевол”
“Манчестер Юнайтед” – “Атлетико” 0:1
Гол: Феликс 86
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Линделеф, Магуайр, Маласиа – Фред, Мактомини (ван де Бек 69) – Рэшфорд, Фернандеш, Эланга (Пеллистри 76, Гарнер 90+1) – Марсьяль (Эриксен 69)
“Атлетико”: Облак – Мандава, Савич, Хименес (Ролдан 59) – Лемар (Коке 59), Льоренте (Сауль 59), Кондогбиа (Васс 59), Молина (де Пауль 59) – Карраско (Гризманн 62), Корреа (Витцель 59) – Кунья (Феликс 59)
Предупреждения: Фред 28, Мактомини 41, Магуайр 54, Фред 90 – Лемар 23, Мандава 35, Облак 41, Сауль 84
Удаление: Фред 90
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