  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета выбрал капитаном Арсенала 23-летнего полузащитника
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета выбрал капитаном Арсенала 23-летнего полузащитника

Англия
(3 голосов)

Зинченко теперь должен к нему прислушаться

Артета выбрал капитаном Арсенала 23-летнего полузащитника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Микель Артета объявил имя нового капитана лондонского "Арсенала". Им стал 23-летний полузащитник Мартин Эдегор. Об этом "канониры" сообщают на своем официальном сайте.

Это решение испанского наставника было поддержано не только руководством клуба, но и всей командой. Отметим, что предыдущим капитаном “Арсенала” был Гранит Джака, а Эдегор был вице-капитаном.

Для Мартина играть с капитанской повязкой – не новинка: в прошлом сезоне он восемь раз выводил "канониров" с ней на поле. Кроме того, полузащитник является действующим капитаном сборной Норвегии – там он капитанит с марта 2021-го.

Напомним, что Эдегор на полноценной основе перешел из "Реала" в "Арсенал" летом 2021 года за 35 миллионов евро. До этого он пол сезона провел в составе "канониров" на арендной основе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Мартин Эдегор
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде