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Артета выбрал капитаном Арсенала 23-летнего полузащитника
Зинченко теперь должен к нему прислушаться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Микель Артета объявил имя нового капитана лондонского "Арсенала". Им стал 23-летний полузащитник Мартин Эдегор. Об этом "канониры" сообщают на своем официальном сайте.
Это решение испанского наставника было поддержано не только руководством клуба, но и всей командой. Отметим, что предыдущим капитаном “Арсенала” был Гранит Джака, а Эдегор был вице-капитаном.
Для Мартина играть с капитанской повязкой – не новинка: в прошлом сезоне он восемь раз выводил "канониров" с ней на поле. Кроме того, полузащитник является действующим капитаном сборной Норвегии – там он капитанит с марта 2021-го.
Напомним, что Эдегор на полноценной основе перешел из "Реала" в "Арсенал" летом 2021 года за 35 миллионов евро. До этого он пол сезона провел в составе "канониров" на арендной основе.
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