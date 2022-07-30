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Арсенал объявил об аренде левого защитника в Марсель
У Зинченко стало на одного конкурента меньше
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский Арсенал объявил о том, что левый защитник Нуну Тавареш следующий сезон проведет во французском “Марселе”. Об этом и "канониры", и "провансальцы" сообщили на своих официальных ресурсах.
July 30, 2022
Контракт подписан сроком на один год и не включает право выкупа.
Отметим, что действующее соглашение Тавареша с Арсеналом действительно до 2025-го года. Только прошлым летом португалец перешел в состав "канониров" из "Бенфики" за восемь миллионов евро.
Напомним, что “Марсель” в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Франции и в следующем сезоне благодаря этому примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
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