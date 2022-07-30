Арсенал объявил об аренде левого защитника в Марсель

Лондонский Арсенал объявил о том, что левый защитник Нуну Тавареш следующий сезон проведет во французском “Марселе”. Об этом и "канониры", и "провансальцы" сообщили на своих официальных ресурсах.

Контракт подписан сроком на один год и не включает право выкупа.

Отметим, что действующее соглашение Тавареша с Арсеналом действительно до 2025-го года. Только прошлым летом португалец перешел в состав "канониров" из "Бенфики" за восемь миллионов евро.

Напомним, что “Марсель” в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Франции и в следующем сезоне благодаря этому примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.