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Арсенал объявил об аренде левого защитника в Марсель

Англия
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У Зинченко стало на одного конкурента меньше

Арсенал объявил об аренде левого защитника в Марсель

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский Арсенал объявил о том, что левый защитник Нуну Тавареш следующий сезон проведет во французском “Марселе”. Об этом и "канониры", и "провансальцы" сообщили на своих официальных ресурсах.

Контракт подписан сроком на один год и не включает право выкупа.

Отметим, что действующее соглашение Тавареша с Арсеналом действительно до 2025-го года. Только прошлым летом португалец перешел в состав "канониров" из "Бенфики" за восемь миллионов евро.

Напомним, что “Марсель” в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Франции и в следующем сезоне благодаря этому примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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