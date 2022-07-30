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Наместник Зинченко в Ман Сити официально потребовал отпустить его из своего текущего клуба

Англия
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Брайтон требует за Кукурелью 50 миллионов и отверг старый оффер в 30 миллионов

Наместник Зинченко в Ман Сити официально потребовал отпустить его из своего текущего клуба

Фото: TEAMtalk

UA-Футбол
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Испанский защитник "Брайтона" Марк Кукурелья чрезвычайно намерен покинуть клуб этим летом ради "Манчестер Сити". Как сообщает The Guardian, ранние предложения за фулбека были отвергнуты.

По информации издания, уже сам Кукурелья передал руководству "Брайтона" официальное требование продажи. Ранее "Манчестер Сити" предлагали за Марка 30 миллионов фунтов, однако оно было отклонено.

Сам же "Брайтон" требует от за трансфер одного из своих лидеров 50 миллионов фунтов. В прошедшем сезоне АПЛ Кукурелья забил один гол и отдал один ассист в 35 матчах.

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Марк Кукурелья
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