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Эвертон близок к возвращению в команду игрока, ранее проданного ПСЖ за 30 миллионов евро
Идрисса Гейе отыграл за ливерпульский клуб более 100 матчей
Фото: Sky Sports
Сенегальский полузащитник Идрисса Гейе близок к уходу из "ПСЖ". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в хавбеке чрезвычайно заинтересован его предыдущий клуб, "Эвертон", и переговоры продолжаются:
"ПСЖ" хотят практически полную компенсацию зарплаты Ганы Гейе в случае присоединения к "Эвертону". Клубы обсуждают варианты того, как этого достичь. Переговоры начались 2 дня назад и все еще продолжаются, все стороны заинтересованы в трансфере".
Paris Saint-Germain want almost full salary paid for Gana Gueye to join Everton, clubs are in negotiation to find a way. ???? #EFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2022
Talks opened two days ago and still ongoing, with all parties interested in the move - including Gueye. ⤵️ https://t.co/zgh966jF8g
Гейе провел в "Эвертоне" три сезона, перейдя из «Астон Виллы» в 2016 году. За это время он отыграл более 100 официальных матчей за клуб. В "ПСЖ" же Идрисса перешел за 30 миллионов евро и сыграл 11 матчей.
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