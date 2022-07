Эвертон близок к возвращению в команду игрока, ранее проданного ПСЖ за 30 миллионов евро

Сенегальский полузащитник Идрисса Гейе близок к уходу из "ПСЖ". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в хавбеке чрезвычайно заинтересован его предыдущий клуб, "Эвертон", и переговоры продолжаются:

"ПСЖ" хотят практически полную компенсацию зарплаты Ганы Гейе в случае присоединения к "Эвертону". Клубы обсуждают варианты того, как этого достичь. Переговоры начались 2 дня назад и все еще продолжаются, все стороны заинтересованы в трансфере".

Paris Saint-Germain want almost full salary paid for Gana Gueye to join Everton, clubs are in negotiation to find a way. ???? #EFC



Talks opened two days ago and still ongoing, with all parties interested in the move - including Gueye. ⤵️ https://t.co/zgh966jF8g