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Эвертон близок к возвращению в команду игрока, ранее проданного ПСЖ за 30 миллионов евро

Англия
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Идрисса Гейе отыграл за ливерпульский клуб более 100 матчей

Эвертон близок к возвращению в команду игрока, ранее проданного ПСЖ за 30 миллионов евро

Фото: Sky Sports

UA-Футбол
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Сенегальский полузащитник Идрисса Гейе близок к уходу из "ПСЖ". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в хавбеке чрезвычайно заинтересован его предыдущий клуб, "Эвертон", и переговоры продолжаются:

"ПСЖ" хотят практически полную компенсацию зарплаты Ганы Гейе в случае присоединения к "Эвертону". Клубы обсуждают варианты того, как этого достичь. Переговоры начались 2 дня назад и все еще продолжаются, все стороны заинтересованы в трансфере".

Гейе провел в "Эвертоне" три сезона, перейдя из «Астон Виллы» в 2016 году. За это время он отыграл более 100 официальных матчей за клуб. В "ПСЖ" же Идрисса перешел за 30 миллионов евро и сыграл 11 матчей.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Идрисса Гейе ПСЖ
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