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Холанд против Салаха и Фирмино. Объявлены составы на финал Суперкубка Англии
В воротах Ливерпуля – Адриан
Фото: The Independent
Финал Суперкубка Англии близок к началу, и главные тренеры команд объявили стартовые составы на предстоящий матч. Среди неожиданных игроков: новый форвард "Сити" Эрлинг Холанд и второй вратарь "Ливерпуля" Адриан.
Стартовый состав "Манчестер Сити"
Эдерсон - Уокер, Диаш, Аке, Канселу - Де Брюйне, Родри, Сильва - Грилищ, Марез, Холанд.
Стартовый состав "Ливерпуля":
Адриан - Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Тьяго - Диас, Фирмино, Салах.
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