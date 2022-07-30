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Холанд против Салаха и Фирмино. Объявлены составы на финал Суперкубка Англии

Англия
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В воротах Ливерпуля – Адриан

Холанд против Салаха и Фирмино. Объявлены составы на финал Суперкубка Англии

Фото: The Independent

UA-Футбол
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Финал Суперкубка Англии близок к началу, и главные тренеры команд объявили стартовые составы на предстоящий матч. Среди неожиданных игроков: новый форвард "Сити" Эрлинг Холанд и второй вратарь "Ливерпуля" Адриан.

Стартовый состав "Манчестер Сити"

Эдерсон - Уокер, Диаш, Аке, Канселу - Де Брюйне, Родри, Сильва - Грилищ, Марез, Холанд.

Стартовый состав "Ливерпуля":

Адриан - Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Тьяго - Диас, Фирмино, Салах.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити
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