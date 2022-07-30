Суперкубок Англии. Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1. Новые лица, старые герои

Початок матчу нагадав старенький анекдот...Виходять бугай та молодий бичок на гірку, а внизу на галявині стадо корів... Молодий одразу "Ой зараз побіжемо та ту гладуху ..." Бу... "Та не лети!"МБ "Тоді побігли ту теличку ..."А бугай резюмує "Наразі спокійно спустимось і все стадо ..." Так і тутВолодар Кубка одразу побіг забивати, а чемпіон не поспішав, сподіваючись на перевагу у класі своїх гравці. Утім Ліверпулю вдалось забити! Потім правда пропустили суперечливий гол.Ну був там "напад на голкіпера". Але заробити 99% пенальті... Коротка відстань навіть на відмазку не тягне і добити МС. У кого очі ПАЛАЛИ той і переміг!