  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Суперкубок Англии. Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1. Новые лица, старые герои
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суперкубок Англии. Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1. Новые лица, старые герои

Англия
(1 голосов)

Нуньес выглядел интереснее Холанда, но героем матча стал Салах

Суперкубок Англии. Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1. Новые лица, старые герои

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Суперкубок Англии. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Ливерпуль” – “Манчестер Сити” 3:1

Голы: Александер-Арнольд 21, Салах 83 (пен.), Нуньес 90+4 – Альварес 70

“Ливерпуль”: Адриан – Александер-Арнольд (Милнер 74), Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Эллиотт 74), Фабиньо, Тьяго (Кейта 85) – Салах (Джонс 90+6), Фирмино (Нуньес 59), Диас (Карвалью 90)

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Канселу – Де Брюйне (Гюндоган 73), Родри, Силва – Марез (Алварес 58), Холанд, Грилиш (Фоден 58)

Предупреждение: Нуньес 90+5 – Диаш 83

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Суперкубок Англии Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах Пеп Гвардиола Трент Александер-Арнольд Эрлинг Холанд Дарвин Нуньес Хулиан Альварес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
30.07.2022 в 21:32
Початок матчу нагадав старенький анекдот... Виходять бугай та молодий бичок на гірку, а внизу на галявині стадо корів... Молодий одразу "Ой зараз побіжемо та ту гладуху ..." Бу... "Та не лети!" МБ "Тоді побігли ту теличку ..." А бугай резюмує "Наразі спокійно спустимось і все стадо ..." Так і тут Володар Кубка одразу побіг забивати, а чемпіон не поспішав, сподіваючись на перевагу у класі своїх гравці. Утім Ліверпулю вдалось забити! Потім правда пропустили суперечливий гол. Ну був там "напад на голкіпера". Але заробити 99% пенальті... Коротка відстань навіть на відмазку не тягне і добити МС. У кого очі ПАЛАЛИ той і переміг!
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2022 в 21:25
очень понравился удар поросёнка на 90+6 в пустые ворота ливера))
Ответить
0
0
Cerega15 (Kherson)
30.07.2022 в 21:20
Не, ну а на что они рассчитывали, продав Зину? Пора привыкать к новой реальности.
Ответить
+1
0
avatar
NORDOS
30.07.2022 в 21:04
обосране обличчя гвардіоли не полишає мене радуватихоланд зазвіздєлся і зразу його настигла карма наступний сезон має бути за Лівером, тому гвардіолу чекаєм в барсі. там як раз має звільнитися місце головного лопуха
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2022 в 21:11
шо ты такое ипанутое, школоло?
Ответить
0
-1
avatar
NORDOS
30.07.2022 в 21:18
засумував, тіранушка, шо гвардіола- фізрук? дочекайся свого іпанутого дружка-барселошка. він тебе розвеселить розповідями чому він свою матір п#здить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2022 в 21:22
играют английские клубы, а ты и сюда про барсу пришёл вонять! ну что за маленький далпайоп?
0
-1
avatar
NORDOS
30.07.2022 в 21:29
тебе випередив? ну сорян
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде