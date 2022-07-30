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Суперкубок Англии. Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1. Новые лица, старые герои
Нуньес выглядел интереснее Холанда, но героем матча стал Салах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Суперкубок Англии. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Ливерпуль” – “Манчестер Сити” 3:1
Голы: Александер-Арнольд 21, Салах 83 (пен.), Нуньес 90+4 – Альварес 70
“Ливерпуль”: Адриан – Александер-Арнольд (Милнер 74), Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Эллиотт 74), Фабиньо, Тьяго (Кейта 85) – Салах (Джонс 90+6), Фирмино (Нуньес 59), Диас (Карвалью 90)
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Канселу – Де Брюйне (Гюндоган 73), Родри, Силва – Марез (Алварес 58), Холанд, Грилиш (Фоден 58)
Предупреждение: Нуньес 90+5 – Диаш 83
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