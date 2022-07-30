Нуньес забил дебютный гол за Ливерпуль в игре против Ман Сити

В матче за Суперкубок Англии "Ливерпуль" Юргена Клоппа обыграл "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы – со счетом 3:1 .

Третий гол "красных" в этом поединке записал на свой счет новичок команды Дарвин Нуньес – уругвайский форвард вышел на замену на 59-й минуте, а поразил ворота Эдерсона на 4-й компенсированной минуте до второго тайма.

Напомним, 23-летний нападающий перешел в "Ливерпуль" из "Бенфики" этим летом. Англичане заплатили португальским "орлам" 75+25 млн. евро.