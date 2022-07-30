Клопп чаще других тренеров обыгрывал Гвардиолу

Сегодня в матче за Суперкубок Англии "Ливерпуль" переиграл "Манчестер Сити" со счетом 3:1.

Этот поединок стал для 25-м между Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой. Таким образом, немецкий коуч одержал свою 11 победу в матчах против испанского специалиста. Еще 5 раз наставники сыграли вничью. И 9 побед одержал главный тренер "Сити".

Примечательно, что Клопп обыгрывал Гвардиолу чаще всех среди наставников. Как и Пеп чаще всех побеждал Юргена.

В играх между собой команды немца поразили ворота соперника 45 раз, команды испанца - 46.