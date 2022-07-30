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Клопп чаще других тренеров обыгрывал Гвардиолу
11 побед у немца, 9 - у испанца
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в матче за Суперкубок Англии
Этот поединок стал для 25-м между Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой. Таким образом, немецкий коуч одержал свою 11 победу в матчах против испанского специалиста. Еще 5 раз наставники сыграли вничью. И 9 побед одержал главный тренер "Сити".
Примечательно, что Клопп обыгрывал Гвардиолу чаще всех среди наставников. Как и Пеп чаще всех побеждал Юргена.
В играх между собой команды немца поразили ворота соперника 45 раз, команды испанца - 46.
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