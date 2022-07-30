С нескольких метров по пустым - и не попал. Холанд дебютировал за МанСити без гола, но с убийственным нереализованным шансом

Холанд играл за "Манчестер Сити" в товарищеских матчах, но сегодня наконец-то состоялся дебют в официальной игре. В поединке за Суперкубок Англии норвежец вышел в стартовом составе команды Пепа Гвардиолы… и не забил.

Напротив, запомнился Эрлинг эпическим промахом в конце встречи, когда с нескольких метров, пробивая по пустой рамке, попал в перекладину.

Напомним, что Холанд перешел в "МанСити" из "Боруссии" Дортмунд в это межсезонье. Норвежец сыграл полный матч за горожан против "Ливерпуля" в Суперкубке Англии. "МанСити" проиграл 1:3.