  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. С нескольких метров по пустым - и не попал. Холанд дебютировал за МанСити без гола, но с убийственным нереализованным шансом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С нескольких метров по пустым - и не попал. Холанд дебютировал за МанСити без гола, но с убийственным нереализованным шансом

Англия
(2 голосов)

Реализация хромает

С нескольких метров по пустым - и не попал. Холанд дебютировал за МанСити без гола, но с убийственным нереализованным шансом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Холанд играл за "Манчестер Сити" в товарищеских матчах, но сегодня наконец-то состоялся дебют в официальной игре. В поединке за Суперкубок Англии норвежец вышел в стартовом составе команды Пепа Гвардиолы… и не забил.

Напротив, запомнился Эрлинг эпическим промахом в конце встречи, когда с нескольких метров, пробивая по пустой рамке, попал в перекладину.

Напомним, что Холанд перешел в "МанСити" из "Боруссии" Дортмунд в это межсезонье. Норвежец сыграл полный матч за горожан против "Ливерпуля" в Суперкубке Англии. "МанСити" проиграл 1:3.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде