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С нескольких метров по пустым - и не попал. Холанд дебютировал за МанСити без гола, но с убийственным нереализованным шансом
Реализация хромает
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Холанд играл за "Манчестер Сити" в товарищеских матчах, но сегодня наконец-то состоялся дебют в официальной игре. В поединке за Суперкубок Англии норвежец вышел в стартовом составе команды Пепа Гвардиолы… и не забил.
Напротив, запомнился Эрлинг эпическим промахом в конце встречи, когда с нескольких метров, пробивая по пустой рамке, попал в перекладину.
Yikes @ErlingHaaland pic.twitter.com/WOTfpASCF9— Watch LFC (@Watch_LFC) July 30, 2022
Напомним, что Холанд перешел в "МанСити" из "Боруссии" Дортмунд в это межсезонье. Норвежец сыграл полный матч за горожан против "Ливерпуля" в Суперкубке Англии. "МанСити" проиграл 1:3.
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