Холанд склепал мем, а Нуньез – гол. А готов ли вообще Пеп ломать стиль Сити? Аудиомнение #154

Обсуждаем поединок между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

В деталях говорим об адаптации Эрлинга Холанда в "Манчестер Сити": сколько норвежцу понадобится времени на внедрение в систему Гвардиолы, почему Пепу стоит вспомнить об Агуэро и Ибрагимовиче, чтобы помочь своему новому форварду. На фоне плохого дебюта Эрлинга хвалим Дарвина Нуньеза и даже Хулиана Альвареса, но в любом случае предлагаем пока сильно не спешить. Типичный Трент, перепуганный Адриан, хорошая физическая форма "Ливерпуля" и, как всегда, плохие на старте сезона кондиции "Манчестер Сити" – еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:48 – Эрлинг Холанд;

07:55 – Дарвин Нуньез;

11:37 – Анализ матча;

18:37 – Не попадайте в офсайд!