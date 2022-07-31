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Холанд склепал мем, а Нуньез – гол. А готов ли вообще Пеп ломать стиль Сити? Аудиомнение #154

Англия
(2 голосов)

Норвежец жутко напомнил худшую версию Ромелу "Chelsea Edition"Лукаку

Холанд склепал мем, а Нуньез – гол. А готов ли вообще Пеп ломать стиль Сити? Аудиомнение #154

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

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В деталях говорим об адаптации Эрлинга Холанда в "Манчестер Сити": сколько норвежцу понадобится времени на внедрение в систему Гвардиолы, почему Пепу стоит вспомнить об Агуэро и Ибрагимовиче, чтобы помочь своему новому форварду. На фоне плохого дебюта Эрлинга хвалим Дарвина Нуньеза и даже Хулиана Альвареса, но в любом случае предлагаем пока сильно не спешить. Типичный Трент, перепуганный Адриан, хорошая физическая форма "Ливерпуля" и, как всегда, плохие на старте сезона кондиции "Манчестер Сити" – еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:48 – Эрлинг Холанд;

07:55 – Дарвин Нуньез;

11:37 – Анализ матча;

18:37 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Адриан Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Златан Ибрагимович Серхио Агуэро Ромелу Лукаку Суперкубок Англии Ливерпуль Манчестер Сити Тьяго Алькантара Мохамед Салах Кевин Де Брюйне VAR Рубен Диаш ВАР Эрлинг Холанд Подкаст Аудиомнение Дарвин Нуньес Подкасты UA-Футбол Хулиан Альварес
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