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Клопп: Я был доволен игроками. Парни готовы – и это радует
Юрген о победе над командой Гвардиолы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал
"Мне очень понравилась игра, но большинство матчей против "Сити" и так получаются увлекательными. Мы не всегда побеждаем, но сами игры интересные.
Я был доволен футболистами, вышедшими в стартовом составе, но и каждый, кто вышел на замену, внес свой вклад. Парни готовы – и это радует.
Мы отдавали умные передачи и создавали Дарвину Нуньесу хорошие моменты. Он использовал свободное пространство и здорово завершал атаки", – рассказал немецкий коуч.
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