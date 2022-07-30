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Клопп: Я был доволен игроками. Парни готовы – и это радует

Англия
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Юрген о победе над командой Гвардиолы

Клопп: Я был доволен игроками. Парни готовы – и это радует

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии.

"Мне очень понравилась игра, но большинство матчей против "Сити" и так получаются увлекательными. Мы не всегда побеждаем, но сами игры интересные.

Я был доволен футболистами, вышедшими в стартовом составе, но и каждый, кто вышел на замену, внес свой вклад. Парни готовы – и это радует.

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Мы отдавали умные передачи и создавали Дарвину Нуньесу хорошие моменты. Он использовал свободное пространство и здорово завершал атаки", – рассказал немецкий коуч.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
BBC

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