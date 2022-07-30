Клопп: Я был доволен игроками. Парни готовы – и это радует

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии.

"Мне очень понравилась игра, но большинство матчей против "Сити" и так получаются увлекательными. Мы не всегда побеждаем, но сами игры интересные.

Я был доволен футболистами, вышедшими в стартовом составе, но и каждый, кто вышел на замену, внес свой вклад. Парни готовы – и это радует.