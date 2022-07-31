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Тен Хаг заявил, что Роналду сыграет в следующем матче МЮ. Криштиану уже тренируется с командой
Сага набирает обороты, или уже завершена?
Фото: twitter.com/ManUtd
Перипетии с потенциальным уходом Криштиану Роналду из Манчестер Юнайтед получили новый поворот событий.
Португалец недавно присоединился к команде и тренируется с ней на базе в Кэррингтоне. Это произошло впервые в нынешнем сезоне. Фотографию из тренировки Криштиану выставил вчера, 30 июля, в своих соцсетях.
В то же время наставник "манкунианцев" Эрик тен Хаг на предматчевой пресс-конференции сказал, что Роналду проведет свой первый поединок в сезоне против "Райо Вальекано":
“Он будет в составе. Мы увидим, как долго он сможет сыграть.
Игроки, которые вышли с "Атлетико" с первых минут, не выйдут в воскресенье. Поэтому у нас будет другой стартовый состав. Но есть вышедшие на замены игроки, они могут выйти завтра в старте”, - сказал Тен Хаг.
Напомним, что Роналду пропустил предсезонное азиатское турне "Манчестер Юнайтед". После его окончания он несколько раз прибывал на базу в Кэррингтоне для переговоров на счет потенциального трансфера, однако после месяца паузы решил присоединиться к команде.
Отметим, что "Манчестер Юнайтед" сыграет на "Олд Траффорд" с "Райо Вальекано" сегодня, 31 июля, в 18:00 по Киеву. Добавим, что вчера "манкунианцы" и на том же домашнем стадионе уступили "Атлетико" со счетом 0:1.
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