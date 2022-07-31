Тен Хаг заявил, что Роналду сыграет в следующем матче МЮ. Криштиану уже тренируется с командой

Перипетии с потенциальным уходом Криштиану Роналду из Манчестер Юнайтед получили новый поворот событий.

Португалец недавно присоединился к команде и тренируется с ней на базе в Кэррингтоне. Это произошло впервые в нынешнем сезоне. Фотографию из тренировки Криштиану выставил вчера, 30 июля, в своих соцсетях.

В то же время наставник "манкунианцев" Эрик тен Хаг на предматчевой пресс-конференции сказал, что Роналду проведет свой первый поединок в сезоне против "Райо Вальекано":

“Он будет в составе. Мы увидим, как долго он сможет сыграть. Игроки, которые вышли с "Атлетико" с первых минут, не выйдут в воскресенье. Поэтому у нас будет другой стартовый состав. Но есть вышедшие на замены игроки, они могут выйти завтра в старте”, - сказал Тен Хаг.

Напомним, что Роналду пропустил предсезонное азиатское турне "Манчестер Юнайтед". После его окончания он несколько раз прибывал на базу в Кэррингтоне для переговоров на счет потенциального трансфера, однако после месяца паузы решил присоединиться к команде.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" сыграет на "Олд Траффорд" с "Райо Вальекано" сегодня, 31 июля, в 18:00 по Киеву. Добавим, что вчера "манкунианцы" и на том же домашнем стадионе уступили "Атлетико" со счетом 0:1.