Гвардиола: Холанд силен, в другой раз он забьет. Эрлинг постоянно создавал угрозу

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола дал комментарий после матча за Суперкубок Англии, в котором клуб проиграл "Ливерпулю" (1:3):

"У нас на подготовку было две недели и еще несколько дней, но в целом парни отдали все силы. Я сказал им, что горжусь тем, что они выложились.

Теперь нам нужно прибавлять. Нам необходимы тренировки, чтобы набрать ход, и мы это сделаем.

Первые 15-20 минут "Ливерпуль" был сильнее. Он действовал быстрее, но затем мы стали показывать свою игру. В последние 25 минут тайма мы начали атаковать, используя оставленные соперником свободные зоны.

После перерыва мы провели хороший отрезок. Мы по-настоящему хорошо противостояли этой команде, и даже в первом тайме у нас хватало моментов для того, чтобы победить.

У Холанда было 2-3 момента в первом тайме и еще один в конце матча. Он постоянно создавал угрозу, много боролся, передвигался. Здорово, что он увидел, каково играть в новой стране и в новой лиге. Он не забил, но он невероятно одаренный игрок и непременно это сделае

Когда он забивал в турне по США, все говорили, насколько он впечатляет. В этой игре у него тоже были моменты, ничего не изменилось в этом смысле. Он силен. В другой раз он забьет. Таков футбол. Меня это не беспокоит, ведь впереди у нас напряженных 11 месяцев, и он нам поможет", – сказал Гвардиола.