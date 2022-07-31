  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Холанд силен, в другой раз он забьет. Эрлинг постоянно создавал угрозу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Холанд силен, в другой раз он забьет. Эрлинг постоянно создавал угрозу

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Тренер позитивно отозвался о нападающем

Гвардиола: Холанд силен, в другой раз он забьет. Эрлинг постоянно создавал угрозу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола дал комментарий после матча за Суперкубок Англии, в котором клуб проиграл "Ливерпулю" (1:3):

"У нас на подготовку было две недели и еще несколько дней, но в целом парни отдали все силы. Я сказал им, что горжусь тем, что они выложились.

Теперь нам нужно прибавлять. Нам необходимы тренировки, чтобы набрать ход, и мы это сделаем.

Первые 15-20 минут "Ливерпуль" был сильнее. Он действовал быстрее, но затем мы стали показывать свою игру. В последние 25 минут тайма мы начали атаковать, используя оставленные соперником свободные зоны.

После перерыва мы провели хороший отрезок. Мы по-настоящему хорошо противостояли этой команде, и даже в первом тайме у нас хватало моментов для того, чтобы победить.

У Холанда было 2-3 момента в первом тайме и еще один в конце матча. Он постоянно создавал угрозу, много боролся, передвигался. Здорово, что он увидел, каково играть в новой стране и в новой лиге. Он не забил, но он невероятно одаренный игрок и непременно это сделае

Когда он забивал в турне по США, все говорили, насколько он впечатляет. В этой игре у него тоже были моменты, ничего не изменилось в этом смысле. Он силен. В другой раз он забьет. Таков футбол. Меня это не беспокоит, ведь впереди у нас напряженных 11 месяцев, и он нам поможет", – сказал Гвардиола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде