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Челси купил американского голкипера за 15 миллионов евро

Англия
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Челси купил американского голкипера за 15 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" оформил трансфер 18-летнего вратаря американского "Чикаго Файр" Габриэля Слонины. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма перехода будет составлять 15 миллионов евро с учетом бонусов. Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает голкипера в 5 раз меньше – в 3 миллиона евро.

Слонина вместе со своим агентом отправятся в Лондон в воскресенье для того, чтобы игрок прошел медобследование и подписал контракт.

Правда, Габриэль полноценно присоединится к составу аристократов только 1 января следующего года. Он должен будет доиграть этот сезон МЛС, завершение которого запланировано на декабрь.

Отметим, что Слонина является воспитанником "Чикаго Файр". В общей сложности на его счету 33 матча на профессиональном уровне, в том числе 22 из них – в этом сезоне.

Также он однажды вызывался в ряды сборной США, однако еще не провел ни одного матча.

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В статье: Челси (Лондон) Чикаго Файр (США) Габриэль Слонина
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Источник:
Fabrizio Romano

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