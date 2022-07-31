Челси купил американского голкипера за 15 миллионов евро

Лондонский "Челси" оформил трансфер 18-летнего вратаря американского "Чикаго Файр" Габриэля Слонины. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма перехода будет составлять 15 миллионов евро с учетом бонусов. Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает голкипера в 5 раз меньше – в 3 миллиона евро.

Слонина вместе со своим агентом отправятся в Лондон в воскресенье для того, чтобы игрок прошел медобследование и подписал контракт.

Правда, Габриэль полноценно присоединится к составу аристократов только 1 января следующего года. Он должен будет доиграть этот сезон МЛС, завершение которого запланировано на декабрь.

Отметим, что Слонина является воспитанником "Чикаго Файр". В общей сложности на его счету 33 матча на профессиональном уровне, в том числе 22 из них – в этом сезоне.

Также он однажды вызывался в ряды сборной США, однако еще не провел ни одного матча.