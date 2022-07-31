Тен Хег: Результат матча с Атлетико - неприемлим. Мы не извлекли пользу из созданных моментов

Коуч "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг недоволен своими игроками после поражения от "Атлетико" (0:1).

"Все-таки важен результат. Это плохой счет. Нужно уметь извлекать пользу из созданных моментов, а я считаю, что у нас было много моментов. Достаточно, чтобы забить хотя бы один гол. Но мы этого не сделали. А они реализовали один из последних моментов.

Это меня не удовлетворило. Я сказал команде, что это неприемлемо. Нужно действовать в штрафной и на флангах остро.

Я думаю то, что говорю. Наши игра, владение, переходные фазы, как я считаю, были действительно хороши. Благодаря этим аспектам мы создавали большую угрозу у их ворот. У нас были шансы, мы создавали моменты, и это меня удовлетворило.

Также у Харри Магуайра был отличный шанс после стандарта. Создали мы достаточно, но этого было мало для победы, а именно она всегда является нашей целью", – заявил тренер.