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Тен Хег: Результат матча с Атлетико - неприемлим. Мы не извлекли пользу из созданных моментов
Тренер готов работать над ошибками
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Коуч "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг недоволен своими игроками после поражения от "Атлетико" (0:1).
"Все-таки важен результат. Это плохой счет. Нужно уметь извлекать пользу из созданных моментов, а я считаю, что у нас было много моментов. Достаточно, чтобы забить хотя бы один гол. Но мы этого не сделали. А они реализовали один из последних моментов.
Это меня не удовлетворило. Я сказал команде, что это неприемлемо. Нужно действовать в штрафной и на флангах остро.
Я думаю то, что говорю. Наши игра, владение, переходные фазы, как я считаю, были действительно хороши. Благодаря этим аспектам мы создавали большую угрозу у их ворот. У нас были шансы, мы создавали моменты, и это меня удовлетворило.
Также у Харри Магуайра был отличный шанс после стандарта. Создали мы достаточно, но этого было мало для победы, а именно она всегда является нашей целью", – заявил тренер.
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