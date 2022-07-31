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Трансфер в Ювентус не подтвердился. Фирмино заявил, что не намерен покидать Ливерпуль
Хочет остаться, несмотря на конкуренцию
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что не собирается покидать свое текущее место работы:
“Я люблю эту команду, город и болельщиков. Я здесь, в “Ливерпуле”, и хочу остаться», - сказал Фирмино в интервью TNT Brasil.
Кроме этого Фабрицио Романо добавляет, что не подтвердились слухи о потенциальном переходе бразильца в “Ювентус”. Стороны никогда не вели переговоры между собой.
Отметим, что Фирмино перебрался из “Хоффенгайма” в “Ливерпуль” в июле 2015-го года за 41 миллион евро. В общей сложности он провел в составе "мерсисайдцев" уже 327 матчей. Правда, в прошлом сезоне бразилец провел на поле всего 1804 минут в 35 поединках, то есть 52 минут за игру.
Напомним, что за прошедшие два трансферных окна команда Клоппа приобрела двух нападающих (Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса), но продала только Садио Мане.
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