  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Легче было забить. ВИДЕО эпического промаха Холанда в матче против Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легче было забить. ВИДЕО эпического промаха Холанда в матче против Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

На первый раз простят

Легче было забить. ВИДЕО эпического промаха Холанда в матче против Ливерпуля

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч за Суперкубок Англии (официально Комьюнити Шилд) не только открывал клубный сезон в английском футболе, но и стал смотром многомиллионных новичков двух ведущих клубов АПЛ – "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Юрген Клопп своего – Дарвина Нуньеса – придержал на последнюю треть поединка. Уругваец отработал в выделенное время очень эффективно и в итоге закрепил победу своей команды голом.

А вот Хосеп Гвардиола выпустил Эрлинга Холанда с первых минут. Учитывая бомбардирские подвиги норвежца, от него, очевидно, ожидали многого. Впрочем, было заметно, что ему нужно время, чтобы быть полноценно встроенным в сложную схему "Ман Сити". В конце концов, Холанд мог записать свою фамилию в итоговый протокол, но перед самым финальным свистком он упустил момент из разряда тех, которые обычно реализует с закрытыми глазами. Видимо, волнение сказалось. Справится ли он с ним в дальнейшем?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде