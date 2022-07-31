Легче было забить. ВИДЕО эпического промаха Холанда в матче против Ливерпуля

Матч за Суперкубок Англии (официально Комьюнити Шилд) не только открывал клубный сезон в английском футболе, но и стал смотром многомиллионных новичков двух ведущих клубов АПЛ – "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Юрген Клопп своего – Дарвина Нуньеса – придержал на последнюю треть поединка. Уругваец отработал в выделенное время очень эффективно и в итоге закрепил победу своей команды голом.

А вот Хосеп Гвардиола выпустил Эрлинга Холанда с первых минут. Учитывая бомбардирские подвиги норвежца, от него, очевидно, ожидали многого. Впрочем, было заметно, что ему нужно время, чтобы быть полноценно встроенным в сложную схему "Ман Сити". В конце концов, Холанд мог записать свою фамилию в итоговый протокол, но перед самым финальным свистком он упустил момент из разряда тех, которые обычно реализует с закрытыми глазами. Видимо, волнение сказалось. Справится ли он с ним в дальнейшем?