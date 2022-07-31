Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легче было забить. ВИДЕО эпического промаха Холанда в матче против Ливерпуля
На первый раз простят
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч за Суперкубок Англии (официально Комьюнити Шилд) не только открывал клубный сезон в английском футболе, но и стал смотром многомиллионных новичков двух ведущих клубов АПЛ – "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Юрген Клопп своего – Дарвина Нуньеса – придержал на последнюю треть поединка. Уругваец отработал в выделенное время очень эффективно и в итоге закрепил победу своей команды голом.
А вот Хосеп Гвардиола выпустил Эрлинга Холанда с первых минут. Учитывая бомбардирские подвиги норвежца, от него, очевидно, ожидали многого. Впрочем, было заметно, что ему нужно время, чтобы быть полноценно встроенным в сложную схему "Ман Сити". В конце концов, Холанд мог записать свою фамилию в итоговый протокол, но перед самым финальным свистком он упустил момент из разряда тех, которые обычно реализует с закрытыми глазами. Видимо, волнение сказалось. Справится ли он с ним в дальнейшем?
Erling Haaland really missed this pic.twitter.com/rfs1TGRaEw— ESPN FC (@ESPNFC) July 30, 2022
Популярное сейчас
- Общенациональный телеканал. Setanta Sport получила конкурента в борьбе за права на трансляцию УПЛ
- ВИДЕО игры Зинченко в победном матче Арсенала над Севильей со счетом 6:0
- Победа Ливерпуля над Сити, феерия команды Зинченко, ничья Шахтера. Главные новости за 30 июля
- Барса продолжает покупать, Лингард поиграет за новичка АПЛ. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
Новости по теме
- 21:47 Зарубежные С нескольких метров по пустым - и не попал. Холанд дебютировал за МанСити без гола, но с убийственным нереализованным шансом
- 20:59 Зарубежные Суперкубок Англии. Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1. Новые лица, старые герои
- 18:27 Зарубежные Холанд против Салаха и Фирмино. Объявлены составы на финал Суперкубка Англии